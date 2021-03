Pokémon GO – Le planning du mois de mars se déconfine

Le mois de mars débarque enfin rappelant que les jours se rallongent mais surtout que la crise sanitaire n’est toujours pas arrivée à son terme, loin de là même… En effet, nos grandes villes durcissent à nouveau leurs règles avec, une fois encore, les possibilités d’un 3ème confinement sur la table des négociations (à 2 doigts de nous priver donc d’un 2ème printemps dehors). Et pourtant, si l’actualité n’est pas très encourageante, Pokémon GO doit poursuivre son manège et met à jour ses plannings pour ceux qui peuvent sortir.

Comme d’habitude, c’est toute une légion de changements qu’il faudra attendre ce mois-ci dans l’application de chasse en réalité augmentée. En premier lieu, on retrouvera en récompense de Phase d’Étude Griknot, le petit dragon remplacera Ronflex au pied levé dès aujourd’hui. Les Raids 5* seront partagés entre les bêtes fabuleuses de la 5ème génération du 1er au 16 mars (dans leur forme avatar, ils pourront également être chromatiques). Les formes totémiques de Fulguris et Boréas prendront la relève jusqu’à la fin du mois.

Au niveau des évènements chroniques, bien entendu les heures des Pokémon vedettes seront toujours de la partie tout les mardis dès le 2 mars. Cette première date nous offrira Krabby, le mardi suivant (le 9) déroulera le tapis rouge à Soporifik, Voltorbe prendra le suivant (le 16), le 4ème (23/03) sera consacré à Arakdo et enfin, Limagma occupera le dernier créneau (mardi 30). Chacune de ces dates offrira des bonus. Néanmoins, seuls les 3 premiers permettront de rencontrer des formes chromatiques.

Parlant de chromatiques, la Journée de la Communauté de mars prendra place le 6 mars. Surprise, il récompensera le premier Pokémon de la 6G en lui offrant la lumière des projecteurs. Le Pokémon roi de la journée ne sera autre que Passerouge, le piaf de Kalos qui apprendra Calcination en prenant sa forme finale. Le coronavirus étant lui aussi toujours de la partie, l’évènement aura lieu de 11h a 17h, un bon deal pour ceux qui cherchent à acquérir de l’expérience (le bonus XP x3 sera actif aussi longtemps que Passerouge squattera les maps).

À côté de ça, c’est toute une liste d’évènements ponctuels qui aura court. Dès le 9 mars et jusqu’au 14, Pokémon GO proposera “À la recherche des Légendes”, une célébration inédite qui devrait permettre de croiser des Pokémon légendaires mais également Tarinor et Tarinorme, pour la première fois sous leurs formes chromatiques. Nous partagerons les détails lorsqu’ils seront tombés.

Ensuite, le 14 mars justement, une nouvelle Journée Encens prendra court et vous permettra de mettre la main sur des Pokémon de type Acier ou Psy. Une bestiole a également été désignée comme porte-étendard : Terhal (naturellement). Plus d’informations sont encore a venir, un peu de patience s’il vous plaît.

À l’image de Voltorbe, la vedette du 16 mars, des festivités électriques auront lieu du 16 au 22 mars. Intitulé “Chargez !”, il vous offrira de blinder votre arsenal de bestioles de type Électrik. Ajoutons que de nouvelles créatures devraient faire leur première apparition à cette date… Vous avez des idées de leur identité ? Passez plus tard pour qu’on confirme ensemble…

Enfin, Pokémon GO terminera le mois avec un évènement consacré au climat (du 24 au 29 mars). Celui-ci permettra de croiser des monstres de poche en lien avec le sujet et vous offrira, si vous le souhaitez, d’acheter de nouveaux accessoires pour votre avatar. Espérons que, d’ici là, on puisse enfin en profiter, du climat…

Voilà, un mois de mars chargé pour les dresseurs qui ne sont pas contraints au confinement. Si vous sortez jouer, n’oubliez pas de respecter les distances de sécurité, de porter un masques et de laver vos mains méticuleusement (ce serait malheureux de rentrer chez vous avec de nouveaux Poké-monstres et un virus…). Prenez soin de vous et n’oubliez pas de récupérer vos cadeaux hebdomadaires dans la boutique de Pokémon GO.