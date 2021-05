Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Le rendez-vous est pris

On aurait pu s’attendre à une annonce en bonne et due forme, à une déclaration en fanfare avec une bande-annonce inédite, de la musique, des monstres brillants et scintillants, bref tout le tintouin et pourtant ce n’est pas le cas. Non, à moins d’un mois de l’E3 (que Nintendo a assuré vouloir couvrir), la firme et la Pokémon Company auront quand même préféré une annonce sans panache par le biais de Twitter. Décevant, c’est peu dire mais on pourra quand même se consoler en plaçant une croix dans notre calendrier : on connait enfin la date de sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

Vous mourrez d’envie de savoir quand vous allez pouvoir retourner à Sinnoh ? Vous avez hâte de revoir/rencontrer Louka, Aurore et René et de vous mesurer à nouveau ou pour la première fois à la Team Galaxy ? Prenez note, le remake des premier épisodes sortis sur Nintendo DS débarqueront sur la console hybride le 19 novembre 2021 où que vous soyez sur la planète. Un choix parfaitement stratégique donc puisque le titre n’aura aucun mal à trouver sa place sous les sapins à peine un mois plus tard.

Ceci dit, il n’est pas dit que vous soyez contraint de faire un choix car Nintendo France vient de confirmer l’arrivée d’un pack comprenant les 2 cartouches. Ainsi, libre à vous donc de vous saisir des 2 versions en un passage de carte bancaire ou de partager le fun avec quelqu’un de votre entourage (sauf s’il est du genre à chouiner à propos des graphismes sur Twitter…).

Une poignée de questions restent en suspens tels que : aura-t’on droit à un chapitre supplémentaire (comme l’épisode Delta dans le remake de Rubis et Saphir) ? Les Pokémon méga-évolués seront-ils de la partie ? Rien n’est bien sûr pour le moment (et il est très probable que la réponse à ces questions tient un 3 lettres et commence avec un “n”) mais au moins, on sait qu’on pourra se plonger dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante dès le 19 novembre.