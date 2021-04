Pokémon GO – En mai, fais ce que Nintendo a programmé

Les mois continuent de défiler et avril, tirant aujourd’hui sa révérence, cède à présent sa place au mois de mai qui peut donc pointer le bout de son nez. Période de répit avant la faste période estivale grâce à ces nombreux jours fériés (qui comme par le hasard d’une nouvelle année poisseuse n’atterrissent quasiment que sur des samedis), elle ne le sera pas forcément pour Pokémon GO qui, grâce à son savant mélange d’événements fixes et ponctuels, restera plutôt actif. Enfin, autant en profiter pour faire de nouvelles rencontres.

Donc oui, comme d’habitude, le mois de mai observera le roulement de nombreuses bestioles à tous les postes majeurs. Récompense d’avril des phases d’études, Viskuse offrira cette fois-ci les feux de la rampe à Ponyta de Galar, le variant chromatique du petit poney pouvant même faire le bonheur des plus chanceux.

Quitte à parler des feux de la rampe, les vedettes aussi vont changer. D’un mardi à l’autre, toujours de 18h à 19h, un Pokémon fera le bonheur des chasseurs. Le 4 mai, ce sera Doudouvet (avec un bonus de bonbons de capture), le 11, Minidraco (bonus de bonbons de transfert), suivi par Rattata d’Alola le 18 (bonus de points d’expérience à l’évolution) puis de Marill le 25 (avec un bonus de poussière d’étoile à la capture). Notons que les trois derniers pourront être shiny.

La Journée de la Communauté Pokémon Go a elle aussi été fixée et se déroulera ce mois-ci le 15 mai. Elle mettra à l’honneur un monstre pas si rare mais délicat à faire évoluer : Tylton (il nécessite tout de même 400 bonbons pour évoluer…). Puisque cette édition fait honneur à un champion du grinding, un bonus sera la réduction de la distance nécessaire pour faire éclore les œufs (1/4 de la distance habituelle). De quoi user de la semelle sans dépasser la limite des 10km (enfin, à moins que les limitations ne soient ôtées).

On termine le tour d’horizon des événements récurrents avec les combats de Raid. Pour les Méga-Raids, une grande partie du mois continuera de faire alterner Méga-Blizzaroi, Méga-Pharamp, Méga-Lockpin et les starters avant de finalement introduire un nouveau monstre (à partir du 15). Pour les Raids 5* standards, ce mois-ci, il y a du neuf puisque Xerneas et Yveltal feront leurs entrées en jeu. Dès le 4, le Pokémon Fée émerveillera les chasseurs alors que son obscur rival prendra sa succession à partir du 18 et jusqu’à la fin du mois.

Enfin, naturellement, l’introduction de ces deux Pokémon légendaires serviront d’occasion pour faire la fête durant le mois de mai. Ainsi, si le mois débutera sur les restes des célébrations mises en place pour célébrer le lancement de New Pokemon Snap, dès le 4 mai et l’arrivée de Xerneas dans le jeu, une célébration se tiendra, mettant à l’honneur les Pokémon Fée et Dragon .

Intitulée Légendes illuminées X, cette célébration sera l’occasion de voir des Fées et des Dragons et, qui sait, peut-être même d’en attraper de nouveaux. Plus d’informations sont encore à venir.

Quelques jours plus tard, on change une lettre avec Légendes illuminées Y, l’autre célébration majeure de ce mois et qui suivra l’arrivée de Yveltal dans le jeu. Si peu d’informations nous sont parvenues pour le moment, nous savons que la Team Rocket GO sera de la partie ainsi qu’un défi global. On ne serait pas surpris de voir aussi l’uniforme de la Team Flare proposé aux fans de l’escouade de “bad guys” de Kalos.

Voila, un programme assez chargé donc pour les joueurs de Pokémon GO pour ce mois de mai. Une date à votre préférence ? Partagez-la avec nous dans les commentaires.