Pokémon GO – Vos potes, attrapez-les tous avec le parrainage !

Quand on repense au lancement absolument fantastique du titre en 2016 et la désertification massive qui a suivi, on se demande pourquoi une telle idée a mis autant de temps à venir dans Pokémon GO. Depuis sa mise en ligne, l’application a énormément évolué, avec l’ajout d’amis, de monstres, d’événements réguliers et d’autres sporadiques… Être un joueur de Pokémon GO n’a tout simplement jamais été aussi fun. Naturellement, il n’est donc pas rare de voir certains joueurs revenir pour découvrir l’état de l’application et y rester après avoir trouvé leur groupe de compagnons de jeu.

Aujourd’hui, c’est ce phénomène que Niantic veut s’approprier et il compte le faire en mettant en place un système de parrainage. D’abord mis à l’épreuve en Australie, le nouveau service invite les joueurs expérimentés à prendre sous leur aile des débutants ou des revenants afin de couvrir un petit groupe de cadeaux divers et variés. À présent, étudions ensemble les bénéfices de ce système de parrainage, les méthodes pour parrainer et être parrainé, et les récompenses que vous pourrez empocher grâce à cette méthode.

Pour devenir parrain, il vous suffit en fait de donner un code à un autre joueur. Pour trouver ce code, dirigez-vous vers votre page “Amis” (en cliquant d’abord sur la figure de votre avatar) puis sur “Inviter”. Cette option affiche notamment le code à offrir à celui que vous souhaitez désigner comme votre filleul et une liste des récompenses à empocher une fois qu’il aura rempli un certain nombre d’objectifs. Oui, parce qu’inviter un copain ne suffit pas, si vous voulez mettre la main sur des bonus, il faudra que votre pupille remplisse des missions spécifiques.

Joueurs revenants ou débutants, vous devez avoir compris les enjeux à présent. Vous lancer dans cette entreprise, c’est aussi être redevable. Évidemment, on exagère. Les missions qui vous attendent ne sont pas extrêmement difficiles. Enfin, avant toute chose, parlons d’inscription. Les modalités diffèrent si vous êtes un dresseur revenant ou qui souhaite faire ses premiers pas.

Pour le premier cas de figure, il vous suffit de rentrer le code donné par votre ami dans le menu qui porte le même nom. Nous précisons en revanche qu’un joueur “revenant” est un dresseur qui n’a pas joué depuis 90 jours. Pour le cas de figure suivant, au moment de la création de votre compte, Pokémon GO vous demandera si un joueur vous parraine. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton et entrez le code. On le précise, même si ça semble idiot : tant que les quêtes ne sont pas toutes remplies, supprimer votre parrain ou votre filleul de votre liste d’amis arrêtera la distribution de récompenses pour l’un et l’autre.

Parrainer et être parrainé permet d’empocher un certain nombre de récompenses, que vous soyez dans un cas de figure ou l’autre. Tout d’abord, dès le lancement du programme et une fois la demande d’amitié acceptée (si ce n’était pas encore fait), le parrain recevra 50 Poussières d’Étoile alors que le nouveau dresseur empochera 100 Pokéball (de quoi bien commencer sa chasse).

Dès lors, vous pourrez retrouver la page de mission spéciale sur la page du parrainage (toujours dans la section “Amis”). Notez que cette page sera jumelée alors aux deux comptes et qu’il sera par conséquent possible pour le filleul de prendre note des objectifs qui l’attendent, mais également pour le parrain de suivre les progrès de son protégé. Un avertissement à présent si on peut se permettre, compte tenu que partager ces informations implique que le parrain peut vous suivre, nous recommandons que vous ne choisissiez pas votre parrain à l’arrache et que vous réfléchissiez bien avant de vous lancer.

Mais bon, une fois lancé, à vous les joies de remplir des missions et de vous voir récompensé en retour. Aider votre filleul à progresser permettra aussi au parrain d’expliquer des mécaniques de jeu à son filleul ou à un joueur revenant et de profiter ensemble des différents services et modes de jeu que propose Pokémon GO. On en profite pour ajouter que les récompenses pour joueurs revenants et débutants sont différentes, comme le confirme le tableau-ci dessous en anglais (sources : Eurogamer).

Voilà, une fois encore, si vous partez à la chasse aux monstres de poche, seul ou à plusieurs, faites attention à votre entourage et prenez soin de respecter les gestes barrières. Maintenant que Pokémon GO propose un système de parrainage, allez-vous proposer à des amis ou à votre famille de vous rejoindre dans l’aventure ?