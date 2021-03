Pokémon GO – Un planning avril 2021 chargé pour les dresseurs

L’année poursuit son rythme et, alors que nous venons seulement de changer d’heure (peut-être même pour la dernière fois), Niantic profite de l’occasion pour nous présenter ce qui nous attend pour le mois d’avril 2021 dans Pokémon GO. Alors, à qui aurons-nous affaire lors des divers événements ? Que nous réserve la Journée de la Communauté, et qui sont les Poké-monstres mis à l’honneur lors des Heures des Vedettes ? On vous dit tout.

Comme toujours, commençons par le commencement : les roulements. Bye-bye Griknot ! Ce mois-ci, mener à terme une Phase d’Étude permettra aux dresseurs de croiser un monstre ajouté récemment : Viskuse mâle. La bestiole bleue étant plutôt récente, impossible de la croiser sous sa forme chromatique. Des monstres chromatiques, vous ne devriez pas en croiser dans les Raids 5* non plus puisque le mois se partagera entre les formes Totémiques de Boréas (du 30 mars au 13 avril) et de Démétéros (du 13 au 27). Enfin si, après ces dates, les formes Avatars des trois monstres reviendront et pourront être shiny.

La date choisie pour accueillir la Journée de la Communauté est celle du 11 avril et déroulera le tapis rouge à un starter de la cinquième génération. Effectivement, c’est à Vipélierre que Niantic fera honneur ce mois-ci, un monstre d’ailleurs inspiré de notre beau pays et de l’image que les Japonais s’en font (la noblesse, Louis XIV, Lady Oscar, tout ça, quoi…). Cette journée suivra les règles instaurées avec la pandémie et se tiendra donc de 11h à 17h. Côté bonus, chaque capture vous permettra d’obtenir trois fois plus de Poussière d’Étoile. Ah ! Et le faire évoluer jusqu’à sa forme finale lui apprendra Végé-Attak.

Enfin, derniers événements récurrents : les Heures Vedettes. Chaque mardi de 18h à 19h, Pokémon GO transforme un monstre en star et accompagne cette micro-célébration d’un bonus. Le premier mardi (le 6 avril) faisant suite au week-end de Pâques, la vedette sera un lapin : Laporeille. Il s’accompagnera d’un bonus de bonbons lors des transferts.

Ensuite, des bonus de Points d’Exp à l’évolution récompenseront ceux qui chassent des Férosinges le 13 avril. Le mardi de la semaine suivante (le 20 avril) mettra à l’honneur Tadmorv et un bonus de Poussières d’Étoile à la capture. Enfin, la dernière semaine offre la lumière des projecteurs à Écayon. La capture permettra d’empocher le double d’Exp. Notez que seul le dernier ne pourra pas être rencontré sous sa forme chromatique.

On poursuit avec les célébrations qui n’ont lieu que ce mois-ci et le mois d’avril devrait apparemment envoyer du lourd. Et ce n’est même pas une blague (notez que cette partie évoluera au fil du mois et en fonction des nouvelles de Niantic).

Enfin, si pour le moment il est difficile de savoir ce que le gang de malfrats prévoit de nous faire subir, il devrait nous permettre de mettre les mains sur un Super Radar, de quoi rencontrer Giovanni et son Électhor. La célèbre organisation criminelle prendra les devants dès le 1er avril et jusqu’au 8 avril.

En parallèle, dès le 4 avril, les floraisons offriront la vedette à une famille de bestioles. Cette année, ce sera au tour de Leveinard et évolutions de se parer d’une couronne de fleurs pour le printemps. L’événement durera jusqu’au 8 avril. D’autres détails devraient être dévoilés bientôt.

Ensuite, une période spéciale devrait mettre à l’honneur les saines rivalités avec la semaine des rivaux. À l’heure actuelle (vous aurez compris), aucun détail n’a filtré. L’événement prendra effet du 13 au 18 avril. Des Pokémon inédits devraient faire leur apparition.

On a eu droit à une semaine météo en mars, le mois d’avril sera celui du développement durable. Ainsi, du 20 au 25 avril, Pokémon GO célébrera les brillants esprits qui œuvrent pour la sauvegarde de notre planète en la recouvrant de Tadmorv et de Miamiasme. Quelques détails supplémentaires doivent encore tomber sur la tenue des événements.

Enfin, une célébration inédite (et donc encore inconnue) devrait se produire en fin de mois. Naturellement, nous reviendrons sur le sujet dès que de nouvelles informations tomberont.

Gros mois donc que le mois d’avril 2021 pour les dresseurs de Pokémon GO. Un événement que vous avez hâte de célébrer ?