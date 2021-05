Pokémon GO – Le GO Fest se fêtera en musique cette année

Ils doivent pas être bien nombreux les joueurs de Pokémon GO à poursuivre leurs parties avec la musique du jeu, si ? Bon, elle n’a rien de mauvais en soit mais on sera d’accord pour reconnaitre qu’elle n’a rien de transcendant non plus, et qu’on lui préfèrera plus volontiers une conversation avec des amis lors d’une chasse ou l’écoute de musique via une application tierce. Cependant, avec la crise sanitaire qui a secoué le monde (et dont nous nous remettons assez péniblement), de nombreux pays peinent encore à rouvrir et mise la carte de la prudence rendant difficile le fait de sortir, plus encore de retrouver ses amis…

C’est donc tout naturellement que Niantic et la Pokémon Company se tournent vers le format “solo” du GO Fest cette année encore. Ainsi, comme pour l’édition 2020, pas de destination mise en avant cette année, et une formule disponible pour tous avec de nombreux monstres rares, de nombreuses créatures chromatiques et, pour ceux qui sont prêts à dépenser des sous, un légendaire en avant-première, des quêtes exclusives et des défis.

Seulement, une fois n’est pas coutume, puisqu’il n’est plus question de destination, cette fois, l’évènement se mettra à la page en adoptant un thème, un thème d’ailleurs raccord avec la saison qui approche puisqu’il s’agit de la musique. Ainsi, pendant les deux jours durant lesquels se tiendront les célébrations, la faune privilégiera les monstres capables d’aptitudes musicales mais qui se distilleront de manières différentes d’un jour sur l’autre.

Le 17 juillet, de 10h à 18h, que vous achetiez un pass ou pas, vous pourrez profiter de découvrir différents types de Pokémon à différentes heures de la journée. En effet, quatre “environnements” se partageront le temps à tour de rôle pour deux passages chacun. Le premier, la jungle, permettra de rencontrer des monstres propres à ces environnements avec notamment Capumain, Insécatueur et Grenousse. Cet environnement fera ensuite place à un environnement désertique avec Airmure, Hippopotas et Dinoclier, un biome “plage” avec Minidraco, Tylton et Mamanbo et enfin, “grotte” avec Solochi, Nodulithe et Limonde (forme de Galar).

Seulement, on ne peut que constater que, jusqu’ici, cette sélection de monstres ne rappelle pas franchement la musique… Rassurez-vous, les monstres de l’évènement apparaitront indépendamment de ces plages horaires. Et c’est du beau monde qui nous attend avec des Crikzik, Chuchmur, Nanméouie, Eoko, Tritonde… Dont nombre seront disponibles sous leurs formes chromatiques pour la première fois.

Quelques euros à dépenser ? Vous n’y perdrez pas au change. Les bonus du pass, loin d’être indispensables augmentent vos chances de rencontrer des Pokémon chromatiques en utilisant des Encens. Ils vous offrent aussi de croiser des monstres exclusifs comme les Zarbi F et G et d’autres monstres additionnels pour chaque environnement. Une Enquête Spéciale sera proposée afin de rencontrer un Pokémon Légendaire non nommé (qui a dit “Méloetta” ?). Enfin, un dernier évènement autour de Pikachu devrait avoir lieu et devrait avoir un effet sur la musique du jeu… Enfin, pour le peu de personnes qui jouent avec…

Le jour suivant sera aussi un jour de fête mais il se focalisera plutôt sur les Raids et sur les monstres les plus aimés par la communauté. Naturellement, vous pourrez participer aux différents Raids, que vous ayez acheté le Pass ou pas. Ceux qui auront décidé de s’en saisir jouiront de divers avantages comme un bonus de points d’EXP à chaque Raid et la possibilité de recharger son stock de Passes de Raid en visitant des Pokéstop. Ces derniers pourront également faire revenir les monstres attirés par les Encens la veille.

Maintenant, abordons le cas de la douloureuse. Ceux qui ont participé au Pokémon GO Fest l’an dernier se souviendront probablement du prix de 15€ environ, un prix quand même plutôt élevé pour participer à un évènement qui ne vous permet que de croiser des bestioles fictives et empocher des bonus… Pour les 5 ans de l’application, c’est avec un prix plus doux que Niantic tente de nous convaincre, le Pass étant proposé cette année à 5,49€. Pourquoi 0,49 ? On ne sait pas mais ça reste bien plus abordable que le prix proposé l’an dernier.

Alors, qu’en pensez-vous ? Allez-vous participer à l’évènement ? Si oui, allez-vous vous saisir du Pass ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ! Le GO Fest prendra court le 17 et le 18 juillet de 10h à 18h dans Pokémon GO.