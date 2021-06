Bêta-test Pokémon Unite – Votre entrée dans la Ligue… of Legends

Si ce week-end était pour beaucoup l’occasion de mettre à l’essai le dernier volet de Mario Golf ou de se plonger dans le captivant Scarlet Nexus, nous, nous cédions aux charmes de quelque chose de tout autre. Effectivement, si votre fidèle serviteur a plutôt pour habitude d’enfiler des basquettes et de parcourir les ruelles de sa petite bourgade nichée au cœur de la campagne nipponne, une fois n’est pas coutume, l’action prenait part à domicile cette fois-ci. Oui, ce week-end, le Japon se voyait offrir de mettre au défi Pokémon Unite dans une courte mais intense période d’essai de 2 jours, une période de test qui vient d’ailleurs de se conclure. Naturellement, l’occasion était trop bonne et nous l’avons saisie.

Anodin ? Franchement pas ! Penser de la sorte serait dangereux, plus encore dans le cas de la Pokémon Company puisque ce serait avouer à demi-mots ne pas connaître le public japonais… En effet, si le genre du MOBA est encore assez en forme au Japon et en Asie (et plus particulièrement sous sa forme mobile avec Brawl Stars siégeant parmi les plus grands), ici, on traite de Pokémon ma bonne dame, une marque connue de tous et une marque qui affiche des ambitions de conquête tout en cherchant à envahir un nouveau créneau. Un lancement désastreux aurait d’énormes conséquences comme enterrer notamment les chances de succès du soft sur un créneau ultra-compétitif mais également écorner l’image de la firme à domicile comme à l’étranger…

Et c’est probablement pour ça que nous avons eu droit à une période de test un peu encadrée et ne couvrant pas le week-end mais la période du jeudi au samedi (probablement pour prévoir l’afflux de connexion sur le serveur puisqu’il s’agissait de la première période de test public). Ajoutons aussi que seuls les possesseurs de Switch ont pu s’y plonger (là où les joueurs canadiens mettaient à l’essai la version Android du soft). Bref, revenons à nos Moumoutons… Après avoir passé une poignée d’heures avec le soft, nous sommes maintenant en mesure de vous dresser un portrait plus clair de ce qui devrait vous attendre une fois les serveurs ouverts (normalement en juillet pour la console hybride et en septembre pour les supports mobiles). Pokémon Unite, c’est quoi ?

(Ce micro-test est réalisé sur une version bêta, d’autres options pourraient être présentes dans la version complète. De plus, la langue n’étant pas la nôtre, il se peut que certaines subtilités nous soient passées sous le nez.)

Histoire de remettre les choses complètement à plat et dans le doute où vous connaitriez Pokémon mais pas le nouveau genre dans lequel les bêtes s’illustrent à présent, commençons par un rappel. Le MOBA (ou Massively Online Battle Arena) est un genre dans lequel 2 équipes s’affrontent dans une quête de domination. Chaque camp possède le même nombre de joueurs, le même objectif (qui revient souvent à prendre la base adverse) et les mêmes options de base (choix du personnage avec des archétypes types attaque, défense, vitesse, … prétextes à différentes approches, objets, armes et compétences). Le jeu se divise souvent en 2 phases, une phase de préparation avant combat (où il faut farmer pour des ressources ou de l’expérience) et la phase de combat elle-même.

Naturellement, tout ça se retrouve dans Pokémon Unite. En vrai, c’est même exactement ce qui vous attend lors de vos phases de gameplay. Une fois le monstre qui vous représentera choisi, vous serez plongé dans l’arène avec 4 compagnons face à une autre équipe de 5 monstres, tous chargés de prendre le camp opposé. Seulement, le chemin est long vers le camp ennemi et il vous faudra, avant de vous en saisir, vous associer avec vos partenaires pour défendre votre base, capturer les points de contrôle ennemis mais surtout affronter les autres joueurs et les bestioles sauvages de l’arène afin de cumuler des points d’expérience (indispensable pour renforcer ou faire évoluer votre avatar) et glaner des orbes, points à dépenser pour vous saisir des camps ennemis.

Là, une fois encore, à vous de définir votre stratégie. Allez-vous matraquer la nature pour engranger des points et des orbes ? Défendre férocement votre base ? Vous cacher dans les hautes herbes pour surprendre les ennemis qui passent à votre portée (en prenant le risque de perdre du temps pendant lequel vous pourriez cumuler de l’expérience) ? Chacune des stratégies qui vous sont offertes ont des avantages et des inconvénients et chacun des monstres que vous pouvez choisir pour vous représenter ont des talents utiles pour certaines de ces tâches.

Et en parlant de monstres, qu’en est-il du casting ? Évidemment, les 898 monstres de la série ne répondent pas présents dans Pokémon Unite. Ce week-end, 14 bestioles différentes nous attendaient, 2 ou 3 Poké-monstres pour chaque catégorie stratégique. Peur d’en faire trop vite le tour ? Rassurez-vous, il n’en est rien. Comme pour le jeu original, le MOBA vous laisse la possibilité de choisir comment votre monstre va évoluer à la prise de niveau. Ainsi, à mesure que vous éliminez vos ennemis, vous pourrez spécialiser votre avatar en choisissant les compétences qu’il apprend. Si le choix n’est pas forcément large (2 compétences différentes pour les 2 boutons d’attaque customisables), il étoffe le panel de possibilités et diversifie vos stratégies d’une partie à l’autre.

Et hop, “boutons d’attaque” ! On retourne à présent dans l’arène pour comprendre comment déchaîner le chaos dans les lignes ennemis. Passons les sticks qui ne servent qu’à se déplacer ou viser (avec certaines compétences ou options) pour se focaliser sur les autres fonctions. Vu qu’il s’agit aussi d’un jeu mobile, les contrôles de Pokémon Unite sont simples. Toutes les attaques reposent sur le bouton A. Si le simple fait de presser la touche lance une attaque de base, différente selon la distance qui vous sépare de votre adversaire, couplé avec R ou ZR, votre monstre lancera une des attaques qu’il aura préalablement apprise.

Ceci dit, des contrôles simples ne garantissent pas l’efficacité de votre stratégie et c’est pourquoi le soft vous offre des portes de secours. Déjà, vous pourrez partir dans l’arène avec un objet. Potions, Attaque + ou Vitesse + par exemple, ces derniers vous permettront de compenser les défauts de vos monstres ou de renforcer votre “staying power”. Sinon, une fois quelques niveaux pris, vous pourrez aussi faire appel aux attaques Unite, une attaque dévastatrice capable de renverser une situation à votre avantage. Cependant, impossible d’en abuser, une fois utilisées, il faudra attendre qu’elles rechargent.

Terminons enfin avec ce point : Pokémon Unite n’est pas qu’un jeu console, il s’agit surtout d’un jeu mobile free-to-play disponible sur une console. Donc, en plus de cumuler les avantages d’un jeu classique, il accueille un certain nombre de features propres au gaming mobile. On retrouvera des boutiques in-game avec des bonus cosmétiques, des objets et de l’équipement (altérant légèrement vos stats) mais aussi des missions quotidiennes, des battle pass, une récompense de connexion et même un gacha optionnel qui se charge à mesure que vous jouez. Cela suffira-t-il pour maintenir une communauté solide ? Dur à dire à l’heure actuelle mais le nom devrait aider le soft à se garantir un public.

Indéniablement, nous sortons optimiste de ce premier contact avec Pokémon Unite et avons très hâte de nous y replonger. Grâce à son système de jeu fun, son approche accessible mais technique pour qui veut devenir un excellent joueur et la vitesse à laquelle s’enchaînent les parties, le soft démarre sur de bons rails et pourrait bien réussir à se trouver une place dans ce marché hautement concurrentiel (d’autant que le genre n’a aucun rival sur Switch si on décide d’exclure les battle royale).

Cependant attention ! Le jeu que nous avons eu le loisir de tester ce week-end pourrait encore changer d’ici sa sortie officielle d’autant que les jeux mobile ont tendance à évoluer rapidement (et plus encore s’il y a du pognon à se faire). Impossible donc pour l’heure de savoir si le soft aura changé d’ici sa sortie en juillet et combien il aura changé… Ceci dit, on a quand même hâte de le voir revenir et de retourner dans l’arène, seul ou avec des amis, et de s’affronter dans des joutes stratégiques.