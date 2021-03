Hogwarts Legacy se montrera plus ouvert que l’autrice d’Harry Potter

Le méchant bad buzz autour des positions transphobes de J.K. Rowling, l’autrice des cultissimes aventures de l’apprenti magicien Harry Potter, s’était inéluctablement étendu au jeu inspiré de son univers, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. On avait ainsi découvert tout récemment que Troy Leavitt, le lead designer du jeu, était aussi animateur d’une chaîne YouTube très alt-right (l’extrême droite US), anti féministe et pro-gamer gate.

Si les deux personnalités ne travaillaient pas de concert, et si Warner ne semblait pas consciemment résolu à faire de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard un titre prônant l’intolérance, il faut avouer que ça faisait beaucoup pour une seule licence !

Heureusement, on apprend ces jours-ci que les développeurs ont, bien au contraire, poussé pour que le jeu soit aussi ouvert que possible. Il sera ainsi possible de construire son avatar sans restriction de clichés de genres : qu’on choisisse une morphologie typée homme ou femme, on pourra y associer les vêtements que l’on souhaite (qu’ils soient marqués masculins ou féminin), la voix que l’on veut, et choisir d’être un sorcier ou une sorcière (« Witch » ou « Wizard » en V.O.) (d’où la chanson de U2 : « Witch or Wizard you »… Pardon.) ; c’est-à-dire qu’on pourra incarner un personnage trans.

Et ce n’est pas tout, puisqu’il se dit aussi qu’un PNJ transgenre sera inclus au casting. Bien sûr, on pourra crier au coup marketing, accuser Warner d’essayer de rattraper le coup. Mais on peut aussi s’imaginer qu’un certain nombre de développeurs de chez Avalanche, le studio derrière Hogwarts Legacy, s’est retrouvé honnêtement coincé sur le jeu, sur lequel il travaillait probablement depuis un moment, quand les élucubrations de J.K. Rowling sont parues sur les réseaux sociaux. Et qu’ils ont voulu réagir à leur manière.

Dans tous les cas, les polémiques finiront par s’étioler, et c’est le jeu qui restera. Ces nouvelles restent donc de bonnes nouvelles ! Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a dû être reporté et sortira quelque part en 2022.