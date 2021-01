Hogwarts Legacy – Le rêve Harry Potter ne sera pas pour cette année

On vous mentirait si nous vous disions qu’on ne l’a pas vu venir. Hogwarts Legacy, le projet jeu vidéo le plus ambitieux issu de la célèbre saga Harry Potter, vient d’être officiellement reporté à 2022. La nouvelle vient de tomber sur le compte Twitter officiel avec comme raisons invoquées un besoin de temps supplémentaire pour le développement et surtout pour répondre aux attentes des joueurs.

Développé par Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max), le titre a généré une attente démesurée dès son annonce portée par une première vidéo faisant la part belle à l’exploration et à la personnalisation. Quiconque ayant poussé les portes du monde magique de J. K. Rowling a eu ce rêve fou d’arpenter les couloirs sans fin de Poudlard, de trouver tous les secrets en ces lieux devenus cultes.

Hogwarts Legacy est la réponse ultime à tous ces fans en manque de baguette magique et de bièraubeurre, oui car il n’y a rien de meilleur que la bièraubeurre ! (les vrais reconnaitront).

Le message posté indique :

“Nous tenons à remercier les fans du monde entier pour leur formidable réaction à l’annonce de Hogwarts Legacy de notre label Portkey Games. Créer la meilleure expérience possible pour tous les fans du monde sorcier et de jeux est primordial pour nous, nous donnons donc au jeu le temps dont il a besoin. Hogwarts Legacy sortira en 2022.”

Prévu pour 2021, c’était malheureusement trop beau pour être vrai étant donné le contexte actuel. C’est donc sans surprise (mais avec un petit pincement au coeur) que nous apprenons son report à l’année prochaine (sans aucune autre précision). Il va donc falloir se montrer patient, surtout qu’à notre humble avis, Hogwarts Legacy n’est que le premier report d’une longue série à venir. Qui sera le prochain ? God of War Ragnarök ? Final Fantasy 16 ? Ou peut-être Resident Village ? L’avenir nous le dira bien assez tôt…