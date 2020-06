RPG Harry Potter, tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Depuis quelques mois maintenant, les rumeurs font rage sur l’annonce prochaine d’un nouveau jeu vidéo Harry Potter pour PC et consoles. Les informations sur le jeu proviennent de différentes sources non officielles et afin d’offrir plus de lisibilité et de visibilité à vous, chers lecteurs, on vous offre un tour d’horizon (gratuit, c’est chouette, hein ?) du probable hit de l’année 2021. Le RPG Harry Potter n’étant pas officialisé, prenez bien les prochaines lignes avec vos plus belles pincettes.

Commençons par le plus important, le studio. Pour l’instant, toutes les rumeurs portent à croire qu’Avalanche Studios serait en charge du développement du jeu. Pour nos amis n’arrivant pas à remettre le nom, sachez qu’ils sont derrière des franchises très portées sur l’action comme Just Cause ou Rage 2. Ce qui nous laisse songeurs sur le gameplay qui pourrait régir ce jeu Harry Potter. En effet, le studio est plus connu pour ses composantes TNT que RPG.

Maintenant, côté preuves, ce sont essentiellement les photos officielles présentes sur le site du studio où l’on voit plusieurs références à la franchise Harry Potter qui ont mis la puce à l’oreille des joueurs avertis.

Pour le côté gameplay, une fuite récente a fait état de certains éléments que nous pourrions retrouver. La bande annonce qui a filtré révèle un jeu à la troisième personne, ainsi qu’un éditeur de personnages assez complet, mais aussi et surtout une grande partie des environnements de Poudlard permettant de situer une partie de l’action.

De plus, comme vous pouvez le voir, nous aurons accès à différents types de sorts que nous apprendrons tout au long de l’aventure. Ce RPG Harry Potter devrait aussi avoir un grand monde ouvert à explorer librement.

Pour ce qui est de l’histoire, c’est carrément des bribes de scénario qui auraient été retrouvées, que l’on vous partage ici :

“Ce RPG d’action à la troisième personne se déroule dans le monde magique du XIXe siècle et se concentre sur votre personnage aux capacités uniques, qui a été accepté tardivement dans l’école de magie de Poudlard. Vous êtes un étudiant de cinquième année qui démontre un talent naturel pour la magie avec une capacité unique à traquer et identifier les restes d’un pouvoir ancien.

Dès votre arrivée, des événements étranges commencent à se produire dans la Forêt Interdite et des problèmes commencent à faire surface dans l’enceinte du château. Avec le professeur Eleazar Fig, embarquez pour un voyage à travers des lieux familiers et inédits afin de faire la lumière sur ces événements mystérieux. Dans votre aventure, vous devrez créer des potions, maîtriser de nouveaux sorts et découvrir des animaux fantastiques. Combattez les mages sombres, les gobelins et autres ennemis et découvrez la vérité sur votre destin. Le destin du monde magique est entre vos mains.”

De plus, d’après d’autres sources, le jeu, à l’instar d’un Fable, permettrait de choisir assez librement sa voie entre celle du bien et celle du mal. Nous retrouverions donc ici un titre très permissif à l’histoire complètement inédite, qui devrait ravir tous les Potterheads, toutefois, il faudra attendre un peu avant de pouvoir mettre la main dessus.

D’après les mêmes sources, le jeu serait pratiquement terminé, et pourrait voir le jour dans la première année de la next-gen, voire un peu avant, ce qui permettrait (qui sait ?) de pouvoir profiter de ce jeu sur la gen’ actuelle. De plus, Avalanche a en parallèle confirmé qu’un gros projet serait bientôt présenté, donc restez attentif !