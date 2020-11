Harry Potter: Catch the Snitch – Le Quidditch devient un jeu de plateau

L’année 2021 pourrait-elle faire revivre la franchise Harry Potter ? Entre les différentes actualités concernant le susceptible remplacement de Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3 prévue pour 2022 et l’arrivée de Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, la licence de J.K. Rowling continue de faire parler d’elle malgré les années qui filent.

En addition à toute ces informations, la firme Knight Models a lancé une campagne Kickstarter dans le but de financer un nouveau jeu de plateau autour du sport emblématique du monde des sorciers : le Quidditch. Le projet appelé Harry Potter: Catch the Snitch a par ailleurs atteint son objectif de 45 000€ en moins de 24h et reste disponible pendant encore 28 jours.

Ce jeu de stratégie est déjà financé et la firme Knight Models dévoile au compte-gouttes de nouvelles figurines afin de récompenser les personnes qui soutiennent encore le projet. Pourtant, il est important de noter que le projet fut annulé la semaine dernière pour des raisons pout le moins étranges.

En effet, la première campagne était censée durer deux semaines et possédait un objectif bien plus élevé. La firme a donc décidé d’annuler le projet très vite en donnant pour raison principale le manque de visibilité sur les réseaux sociaux causée par les élections présidentielles américaines. La relance aura su trouver son public et atteindre plus vite que prévue son nouvel objectif.

Pour ce qui est du jeu, il vous permettra de choisir parmi l’une des quatre équipes de Poudlard et vous demandera une certaine doses de réflexion et de stratégie pour remporter les matchs, d’une durée allant de 30 à 45 minutes selon la firme à l’origine du projet. Chaque joueur et chaque équipe possèdent des aptitudes et des statistiques différentes, nous offrant un choix lourd de conséquence en début de partie.

La partie commencé, il vous faudra évoluer sur le terrain grâce aux dés et aux cartes en attendant le lancement du Vif d’or, annonciateur de la dernière ligne droite de la partie. De plus, on retrouvera les objets iconiques du Quidditch à l’image du Souafle et des Cognards, disposant eux aussi de leurs propres figurines.

Même les spectateurs auront un effet sur le déroulement de la partie et pour le moment la figurine de Severus Rogue sera présente dans la boîte. Le jeu de base sera disponible en France au prix de 85€, hors frais d’envoi, un prix plutôt élevé en gardant à l’esprit que plusieurs extensions sont déjà envisagées, comme par exemple l’extension Coupe du Monde incluant encore plus d’équipes.

D’autres extensions de personnages sont elles aussi prévues, tout comme des packs de dés personnalisés aux couleurs des différentes maisons de Poudlard. Pour le moment Harry Potter: Catch the Snitch est prévu pour novembre 2021, et si vous souhaitez participer ou simplement en apprendre plus sur les extensions dévoilées, il suffit de vous rendre sur la page Kickstarter du jeu de plateau.