Frostpunk servi sur un plateau pour passer à table

Il n’est pas rare que le jeu vidéo décide de changer de support. Après un This War of Mine déjà adapté en jeu de plateau, c’est au tour de Frostpunk de vouloir sauter le pas et de se retrouver sur nos tables.

Pour rappel, Frostpunk est un jeu développé par le studio polonais 11 bit studios, déjà à l’origine de This War of Mine, sorti sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Il s’agit d’un jeu de gestion nous mettant à la tête d’une société en voie d’extinction à la suite d’une ère glaciaire ayant ravagé le monde. Au même titre que son prédécesseur, Frostpunk nous met face à un certain nombre de choix parfois moralement difficiles dans un unique but : survivre.

Un Kickstarter à été lancé par les développeurs de Frostpunk le 6 octobre dernier afin de récolter des fonds suffisants pour l’adaptation du jeu vidéo en jeu de plateau. Pour ceux qui ne connaissent pas (vraiment ?), Kickstarter est un site permettant de nous faire participer financièrement parlant à des projets divers et variés.

En moins d’une heure, l’objectif des 200k € a été atteint et à l’heure où vous lisez cet article, la barre des 800k € a été dépassée. Tout semble déjà annoncer que le jeu sera une réussite commerciale à sa sortie.

Il est encore possible de participer au projet si vous le souhaitez jusqu’au 20 octobre 2020. Comme toute campagne Kickstarter qui se respecte, il existe plusieurs paliers de donations possibles débloquant des bonus supplémentaires, un premier palier fixé à 75€ et un second palier fixé à 125€ donnant accès à l’intégralité des goodies prévus à la sortie du jeu.

Frostpunk, le jeu de plateau, est prévu pour une sortie en octobre 2021. D’ici là, n’hésitez pas à découvrir le jeu vidéo. Et si vous souhaitez participer au projet ou en savoir davantage, rendez-vous sur la page Kickstater du projet, fin prévue le jeudi 29 octobre 2020.