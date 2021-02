La licence Harry Potter avait déjà pris un coup dans l’aile quand le monde s’est aperçu de qui était vraiment son auteur, J.K. Rowling. Cette dernière avait en effet tenu sur Twitter des propos assez clairement intolérants visant les personnes transgenres, avant de, quelques semaines plus tard, faire la promo, toujours sur Twitter, d’une boutique vendant des objets ouvertement transphobes, comme des badges ou des mugs portant l’inscription TERF – pour “transgender exclusionary radical feminist”, soit féministe radicale excluant les transgenres.

À cette occasion, de nombreux articles et autres posts sur les réseaux sociaux étaient venu pointer du doigt les aspects réactionnaires ou marqués d’intolérance qui couvaient déjà dans les romans Harry Potter : le manque de diversité parmi ses personnages, l’utilisation d’une potion magique qui a tout du GHB, et surtout le traitement qui en est fait, ou encore les pires clichés racistes qui sont portés par les créatures non-humaines de l’univers des romans (goblins…).

Warner avait tenté de prendre du recul par rapport à ces problèmes, déclarant très rapidement que l’unique participation de J.K. Rowling à Hogwarts Legacy était d’avoir fourni les droits de l’univers Harry Potter.

Cependant, les studios sont aujourd’hui rattrapés par le lead designer du jeu lui-même, Troy Leavitt. Le YouTuber Liam Robertson (de la chaîne “Did You Know Gaming?”) a ainsi publié de nombreux screens sur Twitter pour illustrer les contenus défendus par Leavitt. De son soutien aux acteurs du Gamer Gate (qui faisaient la promo du harcèlement ciblant les joueuses et les développeuses), à la défense de John Lasseter (qui s’est mis en retrait de Disney après des accusations de harcèlement sexuel le visant), sa chaîne YouTube est un festival de contenus problématiques.

I know this is just shocking but the lead designer of Hogwarts Legacy is Troy Leavitt, a far right YouTuber who used to make anti-fem and pro GG vids: https://t.co/kDNm9ri9zH pic.twitter.com/w3dDy0YXe4 — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 20, 2021

Et ce n’est pas mieux dans ses commentaires… Sous une vidéo où il prend la défense de Nolan Bushnell, accusé d’avoir mis en place chez Atari un environnement de travail toxique pour les femmes, on peut lire ce commentaire : “Atari ouvre ses portes aux femmes et cause le crash de l’industrie du jeu vidéo. Coïncidence ? Je ne crois pas.” Un commentaire liké par Leavitt…

Si la chaîne est inactive depuis deux ans, l’ensemble des vidéos reste accessible à l’heure où nous rédigeons. Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard a lui été repoussé et devrait sortir quelque part en 2022. Ce qui lui laisse le temps de passer en revue l’Héritage qu’il souhaite laisser…