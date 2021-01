Minecraft Earth – Le jour où la Terre s’arrêtera…

Pour beaucoup, 2020 aura été une année extrêmement compliquée. Et c’est peu dire, rien que chez nous (ça nous évite au moins de parler des incendies australiens et autres joyeusetés), entre la rapide propagation du virus et les diverses politiques de confinement et de restrictions de sortie mises en place pour mettre un terme à cette crise sanitaire, de nombreux commerces et autres boutiques ont dû mettre la clé sous la porte. Aujourd’hui, l’actualité nous confirme que même les plus grands ne sont pas à l’abri puisque Mojang, même avec le soutien financier de Microsoft (et c’est peu dire), annonce une date de fin pour Minecraft Earth.

N’est pas Pokémon GO qui veut. Oui parce que si le ciel était bleu pour l’application de Niantic, cette dernière ayant enregistré tout au long de l’année des rentrées d’argent records grâce à une gestion habile de la crise, Microsoft, qui a gardé le cap en insistant sur les raisons qui l’ont poussé à proposer ce jeu (pour rappel : jouer à l’extérieur et travailler en collaboration avec d’autres joueurs), préfère donc y mettre un terme à peine un an après sa mise en service (novembre 2019).

La date finale est donc le 30 juin. Dès le 1er juillet, l’accès au jeu et ses services seront suspendus et il ne sera plus possible de le télécharger sur les différents appstores. Cependant, il reste de nombreuses choses à faire dans le jeu pour qui veut profiter de cette nouvelle pour y jeter un œil. En effet, Microsoft vient de dérouler une nouvelle mise à jour supprimant les achats in-game et réduisant les dépenses d’argent in-game pour évoluer et construire plus rapidement. De quoi profiter des différentes options dans les meilleures conditions possibles.

Et si jamais vous êtes un des fans malheureux qui vont dès lors se retrouver sans leur jeu, vous serez récompensé de votre fidélité (pour peu que vous ayez acheté de la monnaie in-game avant). Si c’est le cas, vous recevrez d’office une version Bedrock de Minecraft et si jamais il vous reste des rubis payés non-dépensés, Microsoft les convertira pour vous en Minecoins, de quoi vous acheter quelques packs cosmétiques ou mini-jeux.

Voilà, vous pouvez donc faire vos adieux à une autre victime du coronavirus en la personne de Minecraft Earth qui, dès le 30 juin, tirera définitivement sa référence. Une dernière partie ?