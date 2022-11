Elden Ring – Première piste sur son potentiel premier DLC

Alors que tous les yeux sont fixés sur le mastodonte God of War: Ragnarök, Elden Ring n’a manifestement pas révélé tous ses secrets pour cette année 2022. En effet, à la suite du déploiement du dernier patch du jeu sorti en octobre dernier, des dataminers (utilisateurs chevronnés qui analysent toutes les lignes du code) ont trouvé bon nombre d’informations intéressantes quant un potentiel contenu supplémentaire. Évidemment, sans annonce officielle, il est fortement conseillé de prendre ces lignes avec précaution. Il s’agit là que de simples données, rien n’indique que FromSoftware les utilisera dans le futur.

C’est par l’intermédiaire d’un post Reddit (lien dans les sources) que nous apprenons, entres autres, une trentaine de drapeaux de boss (boss flags). Pour rappel, ces derniers situent les emplacements de boss. Mais attention, on précise que leur présence ne signifie pas forcément 30 boss inédits. À titre de comparaison, le jeu de base affichait 68 boss, on peut donc s’attendre à une quinzaine de nouveaux (et c’est déjà énorme pour un DLC). Les dataminers relèvent également pas moins de 16 PNJ, de nouvelles coupes de cheveux et six nouvelles catégories d’armes. Oui, Elden Ring a encore beaucoup à offrir. Enfin, un donjon inédit rejoint la partie, des tours divines semblent avoir été modifiées et la carte du Colisée fait surface.

Si tous ces éléments s’avérent bien réels (et surtout dans les cartons du studio), l’aventure est bien loin d’être terminée. Maintenant, il faut attendre confirmation de la part du studio. Mais l’attente risque de ne pas être de trop longue durée. Il y a fort à parier qu’une prise de parole se fasse durant les Game Awards prévu le 08 décembre prochain. Game Awards qui s’annonce plus qu’épique avec deux titans au sommet : Elden Ring et le dernier épisode de God of War. Comptez sur nous pour couvrir l’événement de cette fin d’année et de vous confirmer ce potentiel DLC qui pointe timidement le bout de son épée.