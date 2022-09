Elden Ring revient… en librairie (et plutôt deux fois qu’une) !

Vous avez peut-être pu voir, ces derniers jours, les heureux acquéreurs des vinyles Elden Ring poser fièrement aux côtés de leurs albums sur des photos postées sur les réseaux sociaux. Malheureusement pour ceux à qui cela aurait donné des idées, le coffret est en rupture de stock depuis bien longtemps, les livraisons de début septembre concernaient des précommandes passées en février.

Après le monde de la musique, le succès massif de FromSoftware continue d’étendre son univers et s’attaque à un autre type d’édition : le livre. Avec une série de mangas, d’abord, signée Nikiichi Tobita, connu pour son ton décalé et la série Monster X Monster. Loin de l’esprit gothico-dépressif de l’univers de Miyazaki, ELDEN RING – The Road to the Erdtree est un manga… comique ! On n’est en effet pas très loin de la parodie, avec des personnages qui se moquent ouvertement du jeu et de son gameplay, et brisent le quatrième mur.

Le premier chapitre s’intitule d’ailleurs « Vous pensiez que ça serait sérieux, n’est-ce pas ? », et peut être lu gratuitement (en anglais) sur le site de Comic-Walker. Mana Book s’occupe de la parution en français et en simultrad.

Dans un autre genre qui rendra peut-être un plus bel hommage à l’univers du jeu, toujours en librairie, c’est un art-book en deux volumes qui s’apprête à sortir. Sobrement intitulé « Elden Ring Official Art Book« , il est composé de deux tomes au format A4 de 400 pages chacun, le premier se concentrant sur les dessins préparatoires aux cinématiques, les personnages et les décors ; le second volume fait lui la part belle aux ennemis, boss, et aux designs des armes.

Prévus pour une sortie japonaise le 20 novembre, les deux tomes sont déjà en précommande. Une réservation des deux tomes en même temps vous donne qui plus est droit à un ex-libris. Une éventuelle sortie européenne n’a pas encore été annoncée, alors si vous souhaitez sécuriser un exemplaire, vous savez ce qu’il vous reste à faire…