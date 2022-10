The Witcher Remake – Le sorceleur revient aux sources

Cela fait maintenant 15 ans que les adeptes de la licence à succès The Witcher prennent plaisir à sillonner les contrées du Continent dans la peau du célèbre sorceleur Geralt de Riv. La saga littéraire de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski s’est bien propagée depuis sa sortie dans les années 1990, que ce soit dans ses fameux romans, dans ses adaptations vidéoludiques ou encore télévisuelles.

Avec le jeu de CD Projekt RED sorti en 2007 sur Windows et macOS, c’était la première fois que les joueurs avaient l’occasion de se fondre dans la peau du Sorceleur afin d’aller chasser du monstre. La franchise compte à ce jour 3 opus, quelques spin-off, et un 4ème volume prévu dans les années à venir. Le dernier opus en date nommé The Witcher III: Wild Hunt a d’ailleurs été élu jeu de l’année 2015 ! Et 15 ans plus tard, jour pour jour, CD Projekt RED prévoit un retour aux sources avec l’annonce d’un futur remake du premier jeu de la licence !

En effet en ce 26 octobre 2022, nous avons eu la confirmation via le site officiel de The Witcher qu’un remake du premier épisode était actuellement en développement. Pas de date de sortie prévue pour le moment mais une simple image et quelques lignes en guise de teaser. Les développeurs prévoient un remake qui tournerait sur le moteur Unreal Engine 5, voici ce qu’on nous dit :

» Nous sommes ravis d’annoncer que The Witcher Remake est en cours de développement ! Eh oui, le jeu qui est à l’origine de tout est en train d’être reconstruit de zéro avec Unreal Engine 5. Le jeu est en première phase de développement dans le studio polonais Fool’s Theory, dans lequel sont impliqués des vétérans de la série The Witcher. En tant que CD PROJEKT RED, nous effectuons la supervision créative complète du projet. The Witcher Remake est le projet que vous connaissez peut-être sous le nom de code “Canis Majoris”. Il est encore tôt et nous souhaitons assurer que la création se fasse avec le plus de soin et d’attention possible, ainsi, même si nous sommes ravis de vous annoncer la nouvelle, nous faisons appel à votre patience car nous ne partagerons pas de détails sur le projet avant un moment. «

Comme précisé, le jeu est en « première phase de développement », les équipes de CD Projekt RED viennent à peine de commencer le développement du jeu, et de ce fait les fans inconditionnels de la série vont devoir s’armer de patience pour un bon moment, du moins jusqu’à ce que le studio polonais ne puisse être en mesure de nous dévoiler plus d’informations concernant leur nouveau titre.

Mais alors que peut-on attendre de ce The Witcher Remake ? Une simple refonte graphique ? Des modifications scénaristiques ? De nouvelles quêtes, ou encore une histoire qui diffèrerait légèrement de celle présente dans la version originale ? Depuis quelques temps maintenant, les développeurs n’hésitent pas à sortir toujours plus de remakes, de versions dites remastered de nos jeux préférés, afin de faire revivre d’anciens jeux oubliés ou encore pour faire découvrir aux nouvelles générations une version améliorée de celle qu’ont connue les fans de la première heure.

Les joueurs ont alors le droit d’assister à de vrais changements comme pour le remake de Zelda Link’s Awakening en 2019, mais parfois, c’est la déception. Quand le remake devient portage, les fans sont contraints de jouer à des jeux comme Zelda Skyward Sword HD, où même une refonte graphique semblait être de trop pour les développeurs. C’est pourquoi avec un jeu qui promet de tourner sur Unreal Engine 5, on s’attend à du grand art.

On espère de ce fait voir une réelle amélioration graphique, remise au goût du jour, afin de faire vibrer à nouveau les joueurs qui étaient déjà présents devant leurs écrans en 2007. De plus, les développeurs nous laissent penser qu’ils voient les choses en grand pour ce remake. En effet Adam Badowski, le directeur du studio CD Projekt RED, déclare :

» The Witcher est le projet qui a tout commencé pour nous, pour CD PROJEKT RED. C’est le tout premier jeu que nous avons fait, et c’était un grand moment pour nous à l’époque. En revenant à cette époque et en recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueuses puisse vivre l’expérience, c’est tout aussi énorme pour nous, peut-être même plus encore. «

Plus encore. Le directeur a parlé, les équipes semblent nous promettre un jeu plus grand, plus riche, afin de rendre l’expérience de jeu meilleure auprès de tous les joueurs. Quoiqu’il en soit, ne soyez pas pressés, l’attente semble en valoir la chandelle ! CD Projekt RED nous réservent une multitude de surprises pour leur remake, alors patience, Geralt reviendra au galop ! On suppose que le jeu sera disponible aux alentours de 2024, sur PS5, Xbox Series X/S et PC.