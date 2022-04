The Witcher 3 « next gen » reportée – CD Projekt aurait compris la leçon ?

Et si The Witcher 3 n’avait été qu’un immense coup de pot ? Un coup de génie porté par des forces aussi mystérieuses que l’époque, le contexte ou la chance ? Le troisième chapitre des aventures vidéoludiques de Geralt a en effet téléporté CD Projekt, modeste boite polonaise, directement chez les plus grands, avec ce que cela comporte à la fois d’ambition, mais aussi d’attentes chez les joueurs.

La suite, on la connait, ce fut le Mediapro du jeu vidéo avec la sortie de Cyberpunk 2077. Un jeu lancé à toutes berzingue par l’ambition titanesque des studios, et qui s’est fracassé sur le mur des attentes des joueurs, dopées aux promesses, presque aux mensonges. Un an et demi plus tard, le jeu a été réparé, mais même dans ses nouveaux habits, ce n’est pas le « game changer » qu’on nous avait promis, tout juste un bon jeu, « un jeu profondément moyen », écrit même Wired (« Even without the glitches, Cyberpunk 2077 is deeply average ») :

« Des jeux à gros budget comme The Last Of Us 2 ou Red Dead Redemption 2 méritent l’attention qu’ils génèrent (…). Ils sont produits par des artistes qui tirent le média dans de nouvelles directions, et qui font des jeux qui s’imposent aux autres artistes. Cyberpunk n’est pas un de ces jeux. » – Will Bedingfield, pour Wired, traduit par la rédaction.

On le sait, le résultat de cette situation, c’est que la cote de confiance en CD Projekt est bien redescendue, et que le leur prochain jeu sera attendu au tournant. On est aussi certains qu’il ne faudra pas qu’ils comptent sur les précommandes pour boucler le budget du développement : on ne reprendra pas les joueurs une seconde fois !

Alors pour se refaire une réputation, rien de tel que de ressortir ce qui reste leur coup de maître : The Witcher 3. C’est ainsi qu’une version pour les machines actuelles, désormais qualifiées « current gen » est en préparation. Celle-ci devait arriver ce printemps 2022, mais vient d’être repoussée. On ne sait pas quelle est la nouvelle fenêtre de sortie envisagée.

Alors il y a deux façons de voir les choses. Est-ce que, comme on se le demandait en introduction, The Witcher 3 n’avait été qu’un coup de chance, et qu’entre l’accident Cyberpunk et les difficultés à répétition concernant cette nouvelle version de The Witcher 3, on n’est pas en train de réaliser que CD Projekt n’a peut-être pas les moyens de combler nos attentes de joueurs ? Ou est-ce qu’au contraire, les studios polonais ont retenu la leçon, et ont compris qu’ils ne pourraient pas une seconde fois sortir un titre aux allures de version alpha.

On compte bien entendu sur cette seconde proposition, espérant même qu’elle fera école, car les nombreux jeux qui sortent dans des versions indignes, nécessitant des gigas et des gigas de patchs, sont l’un des fléaux du jeu vidéo contemporain.