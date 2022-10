CD PROJEKT RED – Le plein de projets à l’horizon

Alors que le co-CEO actuel Marcin Iwinski change de rôle au sein de l’entreprise, CD Projekt Red vient de sortir une vue d’ensemble de ses projets à long terme. Si les discours sur l’éthique de travail au sein du studio peuvent laisser dubitatif — est-ce une réelle évolution, ou juste de l’esbroufe pour essayer de faire oublier le fiasco, tristement habituel dans cette industrie, qu’a été la sortie de Cyberpunk 2077 ? Cette vue d’ensemble permet de bien saisir quels seront les prochains projets du studio à l’avenir.

Le but premier dans l’année à venir sera d’une part, de mettre en place plus d’expériences multijoueurs et de l’autre, d’étendre des franchises préexistantes, Cyberpunk et la série des Witcher. Dans cette optique, l’équipe de gestion de l’entreprise s’est enrichie. Déjà avec les acquisitions de l’année dernière : un nouveau studio à Vancouver et Molasses Flood à Boston, puis avec deux nouveaux membres à la direction du studio, un directeur des nouvelles technologies, Pawel Zawodny, et un chief marketing officer, Jeremiah Cohn. En plus de ces additions, l’entreprise ouvre un tout nouveau studio aux Etats-Unis.

Pour ce qui est de la mise en place de franchises, The Witcher est déjà bien établie, et elle est rejoint par Cyberpunk 2077, qui devient officiellement une franchise multimédia avec la sortie de la série d’animation Cyberpunk Edgerunners. Cette évolution était déjà un objectif de l’année dernière, qui prévoyait une extension en livres, films et séries de leurs licences phares. Le tout était présentée comme un cercle vertueux, qui permettrait aux licences de jeu vidéo d’atteindre une assise culturelle sans précédent.

Dans ce cadre, CD Projekt Red réaffirme sa volonté de travailler avec d’autres studios, notamment sur des projets de jeux mobiles. Si ce genre de proposition provoque généralement une levée de boucliers bien compréhensible, c’est inévitable au vu du nombre de joueurs sur portable. Le plus important, du point de vue des joueurs, se trouve sûrement dans la seconde partie de la vue d’ensemble : les mises à jours et nouveaux jeux en cours de développement.

Il faut d’abord noter que tout doit être pris avec des pincettes : il s’agit de projets en début de développement. De ceux qui ont atteint la phase de pré-développement, on compte deux nouveaux opus liés à The Witcher.

Le projet développé par le studio de Boston a pour nom de code Sirius . L’équipe sera aidée de développeurs du studio principal. Le jeu vise avant tout un public plus large que les fans déjà acquis, avec un mode multijoueur.

. L’équipe sera aidée de développeurs du studio principal. Le jeu vise avant tout un public plus large que les fans déjà acquis, avec un mode multijoueur. Polaris est le projet lié à the Witcher qui parlera surtout au noyau du public déjà habitué à la franchise. Il se fonde sur la manière dont the Witcher 3 : Wild Hunt présentait son récit en tant qu’open world.

qui parlera surtout au noyau du public déjà habitué à la franchise. Il se fonde sur la manière dont the Witcher 3 : Wild Hunt présentait son récit en tant qu’open world. Un troisième jeu, qui n’est même pas encore en pré-production, viendra compléter une trilogie, publiée en six ans à dater de la sortie de Polaris, vraisemblablement le premier à sortir de la liste. Ces jeux seront vraisemblablement réalisés sur Unreal Engine 5, avec un kit d’assets produits pour Polaris utilisé sur tous afin de simplifier le processus de développement.

vraisemblablement le premier à sortir de la liste. Ces jeux seront vraisemblablement réalisés sur Unreal Engine 5, avec un kit d’assets produits pour Polaris utilisé sur tous afin de simplifier le processus de développement. Canis Majoris est un autre nouveau projet lié à The Witcher , dont la production sera entièrement externe. Pour autant, le titre reste développé par des développeurs ayant déjà de l’expérience sur la franchise.

, dont la production sera entièrement externe. Pour autant, le titre reste développé par des développeurs ayant déjà de l’expérience sur la franchise. S’il y a beaucoup de choses à venir pour The Witcher, Cyberpunk n’est pas laissé en reste pour autant. Le nouveau projet de cette licence a pour nom de code « Orion » , mais le studio ne partage que peu d’information à son sujet.

, mais le studio ne partage que peu d’information à son sujet. Enfin, le studio laisse entendre l’apparition d’une nouvelle licence, avec, encore une fois, seulement un nom de code : « Hadar ». Il est en développement depuis 2021 et est, pour la première fois, entièrement créé par CD Projekt Red. Cependant, il ne faudra pas s’attendre à voir de jeux développés dans cette univers avant un bon moment, puisqu’ils ne sont qu’à la création de l’univers.

Une vue d’ensemble pleine de projets, en somme. S’ils sont tous digne d’un réel intérêt, reste qu’il faut se méfier et contrôler nos attentes — la tendance de CD Projekt Red à annoncer de très gros projets extrêmement tôt dans le processus de production fait débat. C’est en effet ce qui est généralement au coeur des attentes très élevées du public, et fait généralement mauvais ménage quand une bonne partie des joueurs n’a pas idée des fonctionnements internes aux studios.

On peut espérer que ce soit de moins en moins vrai, et que l’un des bons aspects de la proximité induite par les réseaux sociaux permet au public de se faire une idée de l’engagement et des moyens nécessaire dans la création de projets aussi massifs.