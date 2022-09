Cyberpunk 2077 – La première extension annoncée par CD Projekt

Sorti fin 2020 avec pertes et fracas (surtout des pertes, il faut l’avouer), Cyberpunk 2077 était attendu de longue date. La déception fut d’autant plus grande que le titre sortait dans un état lamentable sur les consoles de génération précédentes ; moult vidéos de bugs en tout genre faisaient état d’un immense chantier qui s’annonçait pour les équipes déjà éreintées de CD Projekt.

Après presque deux ans, une multitude de patchs et la sortie d’une version Next-Gen, le titre jouit d’une bien meilleure réputation auprès des adorateurs du studio. Tout ce qui manquait, c’était l’annonce d’un véritable DLC narratif qui serait aussi qualitatif que ceux du précédent jeu du studio : The Witcher 3. La lacune est aujourd’hui de l’histoire ancienne car, plus tôt dans cette soirée du 6 septembre, CD Projekt a levé le voile sur cette première extension.

Prévue pour 2023, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty permettra à V, le protagoniste créé par le joueur, d’arpenter une toute nouvelle zone du quartier Pacifica. Lieu de tous les dangers, ce quartier aux lois inexistantes sera le théâtre d’une toute nouvelle histoire permettant d’explorer un peu plus le monde de Cyberpunk 2077.

En plus de tout ça, Keanu Reeves est passé faire un petit coucou lors de l’annonce afin de nous faire savoir que son personnage de Johnny Silverhand sera bien évidemment de la partie, CD Projekt ne pouvant évidemment pas se permettre de se passer de ce personnage adoré de la plupart des joueurs. De nouveaux personnages, de nouveaux ennemis et d’anciennes connaissances : le programme s’annonce alléchant.

Mais l’information qui risque de faire grand bruit, en sachant qu’elles avaient déjà souffert d’un jeu totalement injouable à sa sortie, c’est l’arrêt du support des versions PS4 et Xbox One. Ces dernières ne recevront donc ni le DLC, ni de nouvelles mises à jour de contenu. De quoi faire grincer des dents aux acheteurs de la première heure qui étaient encore prêts à défendre le titre corps et âme.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sera disponible en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series et CD Projekt décide donc de contenter les fans du jeu qui jouent sur consoles next-gen et PC, mais également de laisser dans le rétroviseur les joueurs jouant encore sur les consoles d’ancienne génération. Avec tous les déboires que le studio a pu essuyer ces deux dernières années, cette décision a de quoi interroger tant elle va complètement à l’opposé d’une démarche pro-consommateur.