Cyberpunk 2077 arrive enfin sur PS5 et Series X… Trop tard ?

EN-FIN ! Quatorze mois après sa sortie dans des conditions que nous ne rappellerons pas ici, Cyberpunk 2077 bénéficie enfin de véritables versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Car jusqu’à présent, si le jeu était jouable sur les consoles de dernière génération, ce n’était que par le truchement de la rétrocompatibilité, et via les versions PS4 et Xbox One, dans l’état qu’on ne connait que trop bien.

Plus d’un an après, le jeu va enfin pouvoir se révéler dans la forme qui aurait dû être la sienne dès sa sortie. Néanmoins, n’est-il pas trop tard ? Restera-t-il des joueurs attirés par Night City ? Si Cyberpunk 2077 reste l’une des plus belles promesses du jeu vidéo contemporain, on comprendrait que les joueurs s’en détournent.

D’abord, parce que quelque chose s’est brisé avec CD Projekt. Après avoir signé l’un des open world les plus salué de la génération précédente (vous aurez reconnu The Witcher III), les joueurs étaient prêts à signer un chèque en blanc au studio polonais pour voir se concrétiser l’adaptation du jeu de rôle culte Cyberpunk 2022. Et ils l’ont fait : le titre a battu tous les records de précommandes. Une confiance aveugle accordée par les joueurs qui n’a que rendu plus fort le sentiment de trahison à la sortie du jeu. Les boss de CD Projekt ne pouvaient pas ignorer l’état du soft sur console, mais ont décidé, comme un crachat au visage de leur public, de sortir quand même le jeu dans un état lamentable. Les bilans fiscaux de fin d’années passant avant tout. Nombreux sont ceux qui ne veulent plus entendre parler ni de Night City, ni de CD Projekt.

Mais encore, l’actualité du jeu vidéo avance à la vitesse d’un Shinkansen. Un an, c’est long, surtout pour un jeu solo, dont la durée de vie commerciale n’excède que très rarement les quelques semaines. Deathloop, dernière exclu PS5 à l’heure où l’on écrit ces lignes, a déjà atterri dans les bacs à soldes…

L’actualité va-t-être, ces prochaines semaines, monopolisée par Horizon Forbidden West, puis par Elden Ring. Les deux jeux les plus attendus de l’année (en attendant d’avoir confirmation de l’arrivée d’un prochain God of War et de la suite de Breath of the Wild) sortent à quelques jours d’intervalle, et c’est le moment qu’a choisi CD Projekt pour essayer de ressusciter son jeu. Drôle d’idée. En mars, les joueurs PlayStation 5 auront les yeux rivés sur Gran Turismo 7, puis Ghostwire ou Final Fantasy Origin viendront faire parler d’eux… À moins de sortir un gros DLC avec du contenu narratif inédit et vraiment marquant, il nous semble bien compromis pour Cyberpunk 2077 de réussir à réveiller l’intérêt des joueurs.

Toujours est-il que si vous êtes de ceux-là, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont immédiatement disponibles sous forme d’un patch pour les possesseurs des versions old gen. Les améliorations et nouveaux contenus qui arrivent pour l’occasion sont détaillés sur le document ci-dessous. Sur Xbox, rien à faire de votre côté si vous possédez la version old gen du jeu, il se mettra à jour automatiquement. Sur PlayStation, il faudra enclencher manuellement le passage de la version PS4 à la version PS5 depuis votre bibliothèque.

Une démo de 5h est également mise à disposition des joueurs pour finir de les convaincre de la désormais bonne tenue du jeu. Est-ce que cela sera suffisant pour les retenir de partir vers un autre Horizon…?