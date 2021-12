Ces jeux qu’on attend le plus en 2022, et ceux qu’il ne faut plus attendre

Après une première année de consoles nouvelle génération un peu légère en sorties, la faute, en partie, à la pandémie, on peut s’attendre à un calendrier un peu plus riche pour 2022. Ce sera même le véritable lancement de la PlayStation 5, avec de vrais gros jeux très attendus à l’image de ce que Sony sait faire. Mais Microsoft ne sera pas en reste avec notamment une sortie aussi grosse qu’espérée pour dans un peu moins d’un an maintenant. On fait un petit tour rapide de nos attentes jeux vidéo en 2022.

Les grosses sorties de l’année 2022 à venir

Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, God of War (PS4, PS5)

Avouez que comme line-up de lancement de la PlayStation 5, ça aurait eu de la gueule ! Malheureusement pour les premiers acquéreurs de la dernière console Sony, il aura fallu patienter une bonne année avant de pouvoir mettre la main sur ces grosses exclus, et se contenter en attendant de portages et autres « director’s cut ». Le temps de trouver une console, nous direz-vous…

Cependant, l’attente arrive à son terme, et les fans du constructeur japonais vont enfin pouvoir profiter de leur machine comme il se doit. Horizon Forbidden West sortira ainsi le 18 février prochain, et tout juste deux semaines plus tard, le 4 mars, vous pourrez mettre les pads sur Gran Turismo 7. Il faudra par contre attendre l’automne pour enfin jouer à God of War: Ragnarok, a priori prévu pour le 30 septembre prochain.

Elden Ring (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Chaque sortie FromSoftware est un événement, et le nom d’Hidetaka Miyazaki a pris une telle importance pour les joueurs que le coup marketing qui visait à lui accoler celui de Georges R.R. Martin (l’auteur de A song of Ice and Fire, dont on a tiré la série Game of Thrones) a plus ou moins fait un flop.

Plus que le scénario (même si on adore grappiller des bouts d’information de-ci de-là pour essayer de reconstruire une histoire), c’est l’envie de retrouver ce plaisir du challenge made in FromSoftware, couplé au vent de fraîcheur et d’epicness que promet d’apporter le monde ouvert (ce que confirment les retours des bêtas fermés), qui rend les joueurs impatients. Tandis que le grand public sera plongé dans le nouvel épisode d’Horizon, les joueurs exigeants pourront eux affronter Elden Ring dès le 25 février 2022.

Starfield (PC + Xbox)

L’écrire là, c’est aussi se convaincre qu’on y croit. Très gros projet pour Microsoft et Bethesda, par les auteurs des jeux Elder Scroll (donc Skyrim) et Fallout, Starfield nous enverra cette fois dans les étoiles. Le jeu est d’autant plus attendu qu’on n’en sait encore absolument rien, et qu’aucune image de gameplay n’est encore parvenue jusqu’à nous. Alors quand Microsoft nous annonce la date du 11 novembre 2022, on est un peu dubitatif.

Cependant, les Xbox Studios nous ont sorti par surprise un Forza Horizon 5 complètement fou, alors tout est possible… La sortie de Starfield, si tout se passe comme prévu, fera face à celle de God of War: Ragnarok. L’occasion de revivre un peu de guerre des consoles, géant contre géant et manettes en mains, comme à la grande époque !

Ces jeux auxquels on croit de moins en moins

Hogwarts Legacy

Le projet d’open world à Poudlard avaient enthousiasmé tous les amateurs de magie lors de son annonce, il y a maintenant un an et demi, en septembre 2020. Depuis, la licence s’est embourbée en même temps que l’autrice des romans Harry Potter, J.K. Rowling, dans des histoires réactionnaires d’homophobie et de transphobie, de même que le lead designer du jeu, Troy Leavitt, qui a tenu des discours là encore très réactionnaires et ouvertement antiféministes. Il a depuis quitté l’équipe de développement du jeu.

Hogwarts Legacy, d’abord annoncé pour 2021, a lui été repoussé à une date inconnue, et n’est jamais réapparu dans aucun événement jeu vidéo. Dans le même temps, cette année, le Pokémon Go-like basé sur la licence de J.K. Rowling a été abandonné. Sale temps pour les apprentis sorciers… On se dit que l’anniversaire de la licence Harry Potter, qui fête ses vingt ans en 2022, sera peut-être l’occasion d’essayer de remettre le jeu en selle ?

Final Fantasy XVI

Le prochain épisode de FF va sortir, c’est sûr. Mais quand ? Là encore, cela aurait été une excellente chose s’il avait pu accompagner la sortie de la PlayStation 5, console sur laquelle le jeu sera temporairement exclusif (il fut un temps annoncé aussi sur PC, mais il semble que ce sera pour plus tard). Cela n’aura pas été le cas, loin de là.

Comme Hogwarts Legacy, le jeu avait été annoncé lors d’un événement PlayStation en septembre 2020 avec un premier trailer. Mais depuis, son développement a connu quelques ralentissements, et pour 2022, il ne faut s’attendre qu’à de nouvelles informations sur le jeu. Absolument pas à une sortie, donc, qui ne devrait pas survenir avant 2023, voire 2024…

Skull & Bones et Beyond Good & Evil 2

La blague récurrente de chez Ubisoft, qui ne doit faire rire ni les équipes de développement, ni les financiers. 2022 sera peut-être l’année où Ubi se décidera enfin à un peu de transparence sur ces projets, et reconnaîtra leur abandon… À moins qu’un succès démentiel de leur programme concernant les NFT apporte des crédits illimités à la société, et les moyens d’enfin finir les jeux…?

Mais 2022, c’est aussi Pokémon : Arceus, The King of Fighters XV, STALKER 2, Scorn, Dying Light 2, LEGO Star Wars: la saga Skywalker, Gotham Knights, Sonic Frontiers, et même peut-être Breath of the Wild 2. De quoi passer une excellente année de jeux vidéo. Alors, bonne année !