Cyberpunk 2077 – Fin de la tourmente pour le jeu de CD Projekt ?

Cela fait déjà un an que Cyberpunk 2077 est sorti sur la plupart de nos consoles, nous faisant découvrir les affres de Night City, ainsi que ses multiples bugs. Et durant cette première année d’existence, les choses n’ont pas été faciles pour le jeu de CD Projekt, devenant la risée des joueurs qui se servent des défauts de développement du jeu comme d’un running gag. Mais cette tendance semblerait s’inverser depuis quelques semaines sur Steam, puisque Cyberpunk 2077 vient enfin d’entrer dans le cercle très fermé des top 10 des meilleures ventes Steam.

Bien entendu, Le taux de vente d’un jeu ne garantit pas sa qualité, sinon WII Sport serait l’un des meilleurs jeux au monde. Non, si l’information est importante c’est qu’avec son boost de vente et aussi arrivée une vague massive d’avis positive sur le jeu, cassant la tendance qui était jusqu’alors de tirer sur l’ambulance. En effet, depuis son immense bad buzz, beaucoup de joueurs n’avaient tout simplement pas essayé (ou réessayé) l’aventure Cyberpunk, et n’ont donc pas vu la pléthore de correctifs fournis pour la version PC.

Car il est clair que le jeu n’a plus rien à voir avec ce qu’il était à sa sortie, et les plus de 15 000 avis très positifs sur la page du jeu en sont une preuve non négligeable. Mais c’est avant tout grâce à un prix bradé que Cyberpunk 2077 a pu retrouver son honneur. Si jusqu’à présent le jeu avait toujours été vendu au prix fort, une promotion le baissant à 29.99€ (offre toujours disponible jusqu’au 1er décembre), à fini de convaincre les joueurs de se laisser tenter. Une victoire qui ne laisse pas indifférent le directeur des quêtes de Cyberpunk 2077, Pawel Sasko :

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players 🥺

You can’t imagine what it means to me 🥺 pic.twitter.com/bz3xElKixT

— Paweł Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021