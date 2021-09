Cyberpunk 2077 en retard dans son calendrier prévisionnel ?

Il y a quelques mois le studio CD Projekt Red nous avait dévoilé un calendrier qui nous permettait de voir un peu plus clair dans les projets de Cyberpunk 2077. Au programme divers patchs, correctifs, DLC et extensions. Lors de la sortie de son jeu, le studio nous avait annoncé un patch new-gen concernant l’aventure de V mais également pour The Witcher 3: Wild Hunt.

La mise à jour PlayStation 5/Xbox Series devait donc arriver d’ici la fin de cette année cependant les rumeurs vont bon train. Les développeurs de Cyberpunk 2077 ont, semble-t-il, appris de leurs erreurs et nous avons une pensée particulière concernant les débuts plus que chaotiques de la licence. L’équipe parait toujours vouloir être dans les temps mais Michal Nowakowski (vice président du pôle business chez CD Projekt) est plus réservé quant à la possible sortie du patch ( traduction libre )

L’objectif est de publier la version nouvelle génération de Cyberpunk 2077 à la fin de cette année. En même temps, en gardant à l’esprit les leçons que nous avons apprises au cours de la dernière année et en tenant compte du fait que ce projet est toujours en développement, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le calendrier de production ne changera pas.

Il est évident qu’en ce qui concerne les joueurs, nous souhaitons éviter le scandale cyberpunkien qui a secoué la sphère vidéoludique en novembre dernier. L’équipe de CDPR semble sur tous les fronts puisque 160 personnes sont en plein travail sur la première extension et 70 autres sur des projets encore non annoncés. Le datamining des données du dernier patch a montré qu’il se pourrait qu’un multijoueur soit toujours prévu.

Même si notre cœur de gamer est impatient de pouvoir poser les mains sur la version current-gen de Cyberpunk 2077, il vaut mieux patienter et éviter de se retrouver avec une version injouable (désagrément dont certains joueurs ont pu faire la mauvaise expérience). Cependant l’élément qui nous importe le plus est bien sûr la bonne santé mentale de l’équipe et nous espérons qu’il sera possible d’éviter ce fameux phénomène de crunch. Si vous souhaitez suivre l’actu de Cyberpyunk 2077, vous pouvez suivre ce lien.