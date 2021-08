Cyberpunk 2077 – Retour à Night City avec son premier DLC gratuit

Helloooooooooo Night City ! Voilà longtemps que la formule n’avait pas retenti à nos oreilles. Suite aux débuts plus que chaotiques de Cyberpunk 2077, le studio se devait d’aller de l’avant et nous a fourni jusqu’ici une pléthore de mises à jour qui lui ont permis de rendre le jeu “satisfaisant” (formule utilisée par les développeurs eux-mêmes).

La dernière en date, la mise à jour 1.3, nous amène un nombre assez conséquent de corrections concernant les bugs que les joueurs pouvaient rencontrer. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez suivre ce lien. Ce qui nous intéresse en particulier ici, c’est ce qui accompagne cette maj. Oui, le tout premier DLC gratuit a lui aussi été révélé. Celui-ci vous donnera accès à de nouveaux éléments cosmétiques.

Le leader de Samurai aura droit à un nouvel aspect. Pour activer l’option, il vous faudra aller dans le menu des contenus supplémentaires.

La veste Deltajock sera disponible dans l’appartement de V après la mission The Ride. Il vous suffira d’attendre un message de votre charcudoc favori.

Un nouveau véhicule viendra compléter votre impressionnante collection, l’Archer Quartz Bandit.

Pour le moment, il ne s’agit que d’une poignée d’ajouts mineurs, aucune nouveauté concernant des missions annexes ou même un nouvel arc scénaristique. Ces extensions viendront ajouter de la valeur à Cyberpunk 2077, malheureusement, par conséquent, elles ne seront pas gratuites. Pour vous donner une comparaison, nous pourrons nous attendre à des contenus additionnels comme Blood & Wine ou encore Heart of Stone. Mais il faudra nécessairement repasser à la caisse.

CD Projekt Red nous annonce que tous les DLC seront quant à eux gratuits, et rappelons qu’une mise à jour new-gen est toujours attendue concernant The Witcher 3: Wild Hunt et Cyberpunk 2077. Patch qui est censé sortir d’ici la fin de l’année si CDPR parvient à maintenir son planning. En attendant, n’oubliez pas que Johnny vous attend toujours pour cramer la ville !