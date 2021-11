Cyberpunk 2077 – Plus rien avant 2022

Le dernier patch (d’une longue série) qui venait à son tour essayer de réparer un peu Cyberpunk 2077 date de cet été. Si le titre a fait du chemin depuis depuis sa sortie catastrophique, il n’en reste pas moins qu’il n’est toujours pas à l’heure actuelle à la hauteur des promesses qu’il avait faites, ni même à la hauteur d’un jeu de fin 2021.

Et il faudra encore patienter un peu si on compte voir les choses évoluer. CD Projekt a en effet publié une nouvelle roadmap concernant les patchs à venir pour sa Ferrari devenue entre-temps Avantime (le four de Renault dont vous ne vous souvenez même pas !). On y voit que le dernier patch pour l’année 2021 a déjà été livré, puisqu’il s’agit du correctif 1.31, déployé en aout dernier.

Pas de version nouvelle génération (PS5, Xbox Series X|S) avant l’an prochain donc. Mais en même temps, qui l’attendait encore ? Qui l’attend encore, devrait-on d’ailleurs demander, au présent.

Car c’est bien le drame de Cyberpunk 2077. Malgré ses équipes à pied d’œuvre depuis maintenant un an, à essayer de réparer, de colmater, ce qui peut encre l’être, le jeu est-il encore capable de se relever ? Et s’il sortait finalement sur consoles de nouvelle génération dans la forme attendue, fantasmée, y aurait-il encore des joueurs pour s’y aventurer ?

Il faudra à CD Projekt des trésors de génie marketing pour réussir à offrir au titre un deuxième lancement. Ou lui offrir du contenu supplémentaire, de nouvelles branches scénaristiques, qui nous feraient regarder le jeu avec un œil neuf.

À moins que les polonais ne réussissent à faire passer le patch nouvelle génération pour une espèce de remaster du Cyberpunk 2077 d’origine ? Dans tous les cas, on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour les équipes qui se sont investies des années sur un projet qui s’est terminé en cas d’école de tout ce qu’il ne fallait pas faire, et on espère que le jeu finira par adopter la forme dans laquelle il a été pensée, et peut-être trouvera-t-il alors son public…