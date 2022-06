TMNT: Shredder’s Revenge – L’origine étonnante des Tortues Ninja

La sortie du jeu de Tribute Games et DotEmu a remis un coup de projecteur sur les Tortues Ninja, ces quatre reptiles mutant nommés d’après quatre génies de la Renaissance. Beat’em up à forte consonnance rétro, le jeu nous ramène directement à la fin des années 80, début des années 90, à l’époque des dessins animés du mercredi matin. Hyper-référencé, il touche le cœur même de ce que sont les Tortues Ninja : une œuvre en clin d’œil, où la référence frôle le pastiche.

Car les Tortues Ninja sont à l’origine une sorte de spin off non-officiel d’une grande licence Marvel, qui a connu un regain de popularité grâce à une série Netflix (ayant depuis migré sur Disney Plus) : Daredevil (prononcez [dèrediveule], et non pas [dardéville] !).

Dans Daredevil, Matt Murdock est avocat le jour, mais justicier la nuit. Et comme la justice, il est aveugle. Un accident l’a en effet privé de la vue en même temps qu’il lui a permis de développer de façon surhumaine ses cinq autres sens. Un soir, alors qu’un camion était sur le point de renverser un aveugle (décidemment…) qui traversait la rue, le jeune Murdock s’est précipité pour pousser l’homme en dehors de la trajectoire du poids lourd. Ce dernier a alors fait une embardée, laissant s’échapper un peu de sa cargaison radioactive, aveuglant le jeune homme et déclenchant dans le même temps une évolution inédite de ses autres sens…

Or, en relisant le tout premier volume des Tortues Ninja paru en 1984 chez Mirage (réimprimé depuis plusieurs fois par IDW, l’actuel éditeur des Tortues), on découvre cette origin story narrée par Maître Splinter en personne :

Les Tortues et leur Sensei rongeur ont donc été transformés par le même produit radioactif qui a changé Matt Murdock en Daredevil ! Ce n’est ainsi pas un hasard s’ils sont devenus tous les cinq (Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael, et… Matt Murdock !) versés dans l’art du ninjutsu !

Et le rapport entre les deux univers ne s’arrête pas là. Daredevil doit faire face à une organisation criminelle baptisée The Hand quand les Tortues affrontent… Le clan Foot ! Et même, le vieux maître des Chevaliers d’Écailles s’appelle Splinter (« écharde », en français) quand celui qui a entraîné Matt Murdock s’appelle Stick (qu’on peut traduire par « bâton », ou « branche »).

Renvoi d’ascenseur ? Dans un épisode des Defenders, la série Netflix qui met en scène Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones ensemble (elle aussi, depuis récupérée par le propriétaire de Marvel, Disney), on voit les quatre héros obligés de s’enfuir par les égouts. Si on ajoute à la situation la couleur qui se rapporte à chacun (le rouge pour Daredevil, le jaune pour Luke Cage, le vert pour Iron Fist et le violet pour Jessica Jones), on comprends que certains observateurs ont voulu voir dans cette scène un clin d’œil appuyé aux mutants des égouts New-Yorkais…

Depuis, si les Tortues Ninja ont pu affronter d’abord, puis collaborer avec Batman, elles n’ont pas encore rencontré officiellement leur frère de mutagène… Une idée pour un prochain crossover ?