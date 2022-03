Sortez les pizzas, les Tortues Ninja reviennent dans une compile MASSIVE !

En 2022, on attend avec beaucoup d’impatience la proposition de Dotemu, roi français du revival nostalgico-moderne (Wonder Boy The Dragon’s Trap, Streets of Rage IV…) qui va nous livrer sa version des Tortues Ninja avec TMNT: Shredder’s Revenge, qui devrait beaucoup emprunter au classique Turtles in Time.

Mais 2022 devient une année encore plus importante pour les Chevaliers d’Écailles, puisque Konami va lui aussi sortir sa galette estampillée Teenage Mutant Ninja Turtles : la Cowabunga Collection. Une compile énorme qui contiendra plus ou moins tout ce qui a été fait de notable sur les Tortues Ninja à l’ère 8 et 16 bits, soit treize titres originellement publiés sur arcade, NES, Super NES, Game Boy et Mega Drive.

Voici le contenu exact de la compilation :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Excellent move de la part de Konami, onze des treize jeux seront proposés dans leur version originale japonaise (les deux derniers n’étant jamais sorti au Japon), avec des contrôles optimisés, des fonctions classiques d’émulation comme la sauvegarde à la volée et le rewind, et du jeu en ligne pour certains titres multi.

Et ce ne sont pas les seules raisons de se réjouir : comme toute bonne compilation patrimoniale (et il n’y en a hélas pas tant que ça, des « bonnes »), les jeux seront accompagnés d’artworks, croquis et documents de game design inédits, ainsi que de comics originaux et visuels tirés de la série animée Tortues Ninja des 80’s. Et enfin, des guides numériques seront également au menu, afin d’accompagner les joueurs dans des jeux dont certains ont la réputation d’être plutôt difficiles.

Reste à juger sur pièce, mais la promesse semble être celle d’une compilation soignée, avec un beau travail d’édition… La Cowabunga Collection des Tortues Ninja sortira cette année sur à peu près toutes les machines actuelles.