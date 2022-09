Un AAA pour les Tortues Ninja en 2023 ?

Quelqu’un a peut-être parlé trop vite, mais il semble que les Tortues Ninja re-re-reviennent avec un jeu triple A l’année prochaine, en 2023. Les Chevalier d’Ecailles ont rarement été aussi présents depuis le raz de marée déclenché par la série télé à la fin des années 80.

On a en effet retrouvé Léo, Michelangelo, Donatello, Raphael et April dans un beat’em all neo-rétro de haute tenue, Shredder’s Revenge, publié par les frenchies de Dotemu sur tous les supports, et sur le Game Pass. Et il y a quelques jours, c’est la grosse compile Konami qui est sortie, The Cowabunga Collection, incluant pas moins de 13 jeux – soit l’intégralité des titres mettant en scène les Tortues Ninja sur supports 8 et 16 bits.

Et les quatre mutants ne semblent pas vouloir s’arrêter là, puisqu’on peut lire dans le magazine destiné aux professionnels du jouet Toy World de ce mois-ci l’information suivante :

«Les Tortues Ninja sont de retour avec un nouveau look et un film. Paramount va lancer une importante gamme de nouvelles figurines, gamme qui devrait être encore étendue à la fin de l’année. Les collectionneurs auront le droit à plusieurs titres nostalgiques côté jeux vidéo, dont la récente sortie aux accents rétro Shredder’s Revenge. Paramount prévoit aussi la sortie de la compilation Konami The Cowabunga Collection à la fin de l’année, et va lancer un tout nouveau jeu triple A original en 2023» – Toy World Septembre 2022, p. 170.

Vu la source de l’info, on est à peu près sûr que ce n’était pas sensé déjà sortir, et encore moins de cette façon. Quelqu’un va peut-être se faire taper sur les doigts ! Néanmoins, on accueille avec beaucoup de plaisir la nouvelle. Le petit bémol se situe du côté d’un projet conjoint de film et de jeu vidéo : on sait que les adaptations directes donnent rarement quelque chose de bien. On espère aussi que les Tortues Ninja sauront pour l’occasion sortir du genre où elles se sont quasiment tout le temps illustrées (le beat’em all) pour nous surprendre… Qui pour un RPG ou un jeu d’action en open world TMNT ??