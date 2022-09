Lucky Luna – Netflix épure la formule platformer

Si Netflix ne propose pas (encore ?) une offre réellement indispensable côté gaming, son catalogue s’étoffe tout doucement, et sa courbe d’intérêt suit une croissance exponentielle. Après un surprenant Poinpy, qui avait ravi toute la presse spécialisée, et tandis que le dernier Sam Barlow est sur le point d’y être rendu disponible, c’est un « petit » jeu de plateforme qui rejoint Netflix : Lucky Luna.

Au-delà de son graphisme néo-rétro très réussi tout en pixels colorés, ce sont les contrôles de Lucky Luna qui le rendent unique. Taillé pour le mobile, il nous propose de jouer en mode portrait, via une seule et unique commande : le swipe. On fait glisser le doigt dans une direction ou dans l’autre pour faire progresser le personnage. Notez que le swipe est analogique (!!) : un mouvement plus ou moins rapide, plus ou moins dynamique, envoie courir l’héroïne plus ou moins loin, plus ou moins vite.

En réduisant les contrôles au strict minimum, Lucky Luna se prive d’une mécanique essentielle au jeu de plateforme : le saut. Et pourtant, se présentant en mode portrait, le jeu reste très vertical. Mais on chutera plus qu’on ne grimpera, tout en essayant de tirer profit du air control. Le jeu réussit aussi à s’affranchir brillamment à la fois des contrôleurs émulés sur l’écran, et de la seule alternative qu’on avait trouvée jusqu’ici : le runner.

Malgré cette apparente simplicité, les fondamentaux du genre seront bien au menu : exploration, adresse, sens de l’observation et capacité à prendre une décision éclair, et même des mécaniques de boss, bien qu’il n’y ait aucun combat dans le jeu… L’absence de saut rend certaines décisions irrévocables : aller à gauche, et descendre ne serait-ce que d’un bloc, nous empêchera d’aller voir ce que le niveau avait à offrir à droite… Heureusement, on pourra aller revisiter les niveaux à loisir, ce qui permet également d’ajouter à la durée de vie du jeu.

C’est le studio Snowman, qui a déjà signé les hits mobiles Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey, qui est derrière Lucky Luna, en exclusivité pour Netflix. Et si vous êtes abonnés à la plateforme, et amateur de plateformes (ahah), on ne saurait que trop vous conseiller de jeter un coup d’œil au titre ! Pour rappel, pour accéder aux jeux du catalogue Netflix, il faut passer par l’application mobile (sur iOS ou Android), afin de voir la sélection de jeux. Puis en cliquant sur le titre qui vous intéresse, vous serez conduit sur l’App Store ou sur le Play Store, selon la crèmerie qui est la vôtre, afin d’installer le jeu.