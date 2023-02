Halo Infinite – Victime de la situation de 343 Industries ?

Malgré un bon début de relation entre la communauté et le titre grâce notamment à une campagne solo plutôt efficace et un multijoueur présentant de bonnes bases, l’équipe de 343 Industries a très vite montrer des limites dans ses capacités nécessaires à assurer un bon suivi d’Halo Infinite menant à une presque invisibilité dans le paysage du FPS multijoueur.

Réorganisation interne, près d’une centaine de licenciements… D’après Bloomberg, il semblerait que ces changements viennent perturber encore une fois cette équipe qui subit de pleins fouets cette réorganisation délicate qui a vu quelques cadres quitter le navire comme le directeur, Chris Lee ou encore Nicolas Bouvier, le directeur artistique du jeu. Bonnie Ross (fondatrice du studio) ainsi que David Berger, le responsable du Slipspace Engine sur lequel le jeu tourne, ont également décidé de partir.

Même si les cadres sont essentiels pour le bon fonctionnement du studio, les employés eux sont indispensables pour pouvoir continuer d’assurer le suivi du dernier opus de la licence. D’après Jason, une centaine d’employés auraient été licenciés, dont certains responsables du contenu solo.

>Ainsi, cela impacterait directement le contenu solo et autre DLC de la campagne qui aurait été en développement. D’ailleurs, l’enquête de Jason Schreier a révélé qu’aucun nouveau contenu solo ne serait au programme pour Master Chief, le nouveau responsable du studio, Pierre Hintze, préférant se concentrer uniquement sur le multijoueur.

Un autre grand changement attend Halo Infinite et les équipes de 343 Industries.Tout comme Frostbite chez Electronic Arts, le moteur de Halo a fini par présenter, selon les employés, plus d’inconvénients que d’avantages.En effet, le moteur maison Slipspace est basé sur un code vieux des années 1990 et ne permettait p as aux développeurs d’avancer au rythme demandé. D’ailleurs, plusieurs modes multijoueurs comme Extraction et Assaut en aurait fait les frais.

C’est pour cette raison que le studio a décidé de migrer Halo Infinite vers le moteur d’Epic Games, l’Unreal Engine 5.La transition se fera avec Tatanka, le nom de code du prochain mode de Halo Infinite développé avec l’aide du studio Certain Affinity. Pensé comme un battle royal, il pourrait évoluer vers d’autres directions selon les développeurs. Malgré la situation délicate en cours, 343 Industries reste aux commandes de la licence Halo. Attendu par les fans, peut-être que les équipes pourront se concentrer sur le segment du solo. Il reste à voir si Pierre Hintze entend raison.