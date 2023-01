Microsoft – Vague de licenciements en approche

Même si pour le moment, la marque américaine n’a pas souhaité répondre aux rumeurs de plus en plus persistantes, il semblerait bien que la mauvaise nouvelle puisse tomber dès aujourd’hui. Microsoft devrait annoncer incessamment sous peu la suppression d’environ 10 000 emplois, selon les informations de Sky News. La firme comptant environ 220 000 actifs, cela signifie que près de 5% des employés pourraient être licenciés dans les heures qui viennent. L’inflation mondiale, la crise des composants, les pénuries, et les baisses des ventes semblent constituer autant de raisons ayant poussé la direction de Microsoft à passer à l’action.

L’année 2022 s’était déjà plutôt mal terminée pour certains salariés de la multinationale. Deux coupes dans les effectifs avaient été décidées par la direction, l’une en juillet, et l’autre en octobre, pour un total d’environ 2 500 licenciements. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’ayant été faite, il est difficile de savoir si les nouvelles suppressions d’emplois toucheront les succursales du monde entier ou si elles seront uniquement ciblées sur l’effectif américain de l’entreprise.

« Dans l’environnement actuel, nous nous attachons à gérer notre structure de coûts de manière disciplinée. » Satya Nadella, PDG de Microsoft

Le mois de janvier s’annonce donc particulièrement chargé pour Microsoft. Les résultats trimestriels de la marque doivent être présentés la semaine prochaine, et les spécialistes s’attendent à une progression du chiffre d’affaire moins importante que prévue. C’est cette déception économique qui serait une des causes des licenciements prévus par la direction. Après une période faste durant la pandémie et les différents confinements, où les achats de matériel informatiques ont explosé dans le monde, le retour à la normale semble difficile à digérer pour Microsoft. Malgré ces déceptions, il reste important de souligner que l’entreprise reste largement rentable, et que le chiffre d’affaire se comptera encore une fois en milliards de dollars pour l’année 2022.

Il faudra patienter un peu pour savoir si les coupes toucheront la filière Xbox de la firme. Les ventes des Xbox Series S/X restent décevantes sur les deux premières années d’exploitation, et souffrent d’un manque d’exclusivités marquantes jusqu’à présent. Des choix importants pourraient-ils être faits en conséquence? Le 25 janvier, la filiale Xbox lancera son premier Developper Direct, afin de présenter les nouveaux projets sur l’univers consoles, PC, et Game Pass. L’événement s’annonce d’ores et déjà capital pour l’année de Microsoft.