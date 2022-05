Ubisoft, porté par ses licences phares malgré une légère baisse de chiffre d’affaires

Après Capcom, Activision, ou encore Sony, c’est au tour d’Ubisoft de faire son bilan financier de l’année 2021-2022. Et si, du premier coup d’œil, l’éditeur français semble faire légèrement moins bien que l’année précédente, les trois grosses licences phares viennent rattraper cette baisse. Ubisoft a enregistré une baisse de 5% de son chiffre d’affaires en engrangeant environ 2.12 milliards d’euros cette année contre 2.24 milliards l’année 2020-2021. Même si ces chiffres peuvent être un peu décevants, il n’y a pas de quoi s’inquiéter puisque l’éditeur est porté par le succès de ses licences : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.

Far Cry, par exemple, réalise la meilleure année de l’histoire de la franchise grâce au dernier opus en date : Far Cry 6. Les aventures d’Eivor ont également un rôle à jouer puisque Assassin’s Creed a quasiment doublé ses revenus avec plus de joueurs uniques grâce à Valhalla. Rainbow Six, avec la roadmap bien accueillie de Siege et Extraction, n’a pas de sang d’encre à se faire puisqu’elle continue d’attirer toujours plus de joueurs.

« Au cours de l’année écoulée, malgré des défis importants, nous avons progressé sur des priorités stratégiques clés, notamment la croissance de nos grandes marques, la construction d’une activité de plus en plus récurrente, et la mise en œuvre d’une transformation profonde de notre organisation. » Yves Guillemot, président d’Ubisoft.

En dehors des conséquences liées aux événements de l’actualité comme la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine, comprenez par « défis importants » le nombre de polémiques et scandales auxquels l’éditeur a dû faire face : NFT, le grand exode des salariés face au scandale d’harcèlement… La liste n’est pas aussi longue qu’un certain Activision qui voit ses joueurs déserter Call of Duty Vanguard. Ubisoft doit également composer avec les nombreuses rumeurs que l’on peut voir sur les réseaux sociaux concernant un potentiel intérêt de plusieurs entreprises pour mettre la main sur la société des frères Guillemot.

Les bilans financiers sont également l’occasion de communiquer sur les projets en cours. La firme a donc confirmé que Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et Avatar: Frontiers of Pandora sortiront au cours de cette année fiscale (du 1 avril 2022 au 31 mars 2023). Si Ubisoft est resté très évasif depuis leurs annonces respectives, on pourrait envisager qu’Avatar sortirait à peu près en même temps que la suite tant attendue au cinéma, profitant ainsi de toute la hype.

« Pour 2022-2023, nous cherchons à renouer avec une croissance significative des ventes. Elle sera principalement tirée par une gamme diversifiée de jeux premium, notamment Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et Skull & Bones, ainsi que d’autres titres passionnants. » Frédérick Duguet, Directeur financier Ubisoft

Quant aux petits trublions que sont Skull & Bones et le remake du jeu Prince of Persia : Les Sables du Temps, nous savons que le jeu maudit de pirates arrivera avant le 31 mars 2023. Un signe encourageant pour le projet qui souffre d’un développement difficile et qui cherchait des bêta-testeurs il n’y a pas si longtemps.

Quid de Prince of Persia ? Pas la moindre mention du projet dans le rapport. Le jeu est donc décidé à ne pas montrer le bout de son nez. Attendu pour le 21 janvier 2021, puis mars de la même année, le titre a été repoussé de manière indéterminée sans plus d’informations. D’autant plus que le projet a changé récemment de mains. Précédemment chez Ubisoft Pune et Mumbai, il est maintenant sous la direction d’Ubisoft Montréal, à l’origine du reboot de la licence.

Malgré tout, Ubisoft ne devrait pas se reposer uniquement sur ses poules aux œufs d’or, à l’image de Far Cry 6, qui pourtant n’avait pas été formidablement accueilli par les joueurs qui accusaient l’éditeur de ne servir que du réchauffé. Ne voir uniquement que ces chiffres « records » et ignorer la baisse de 5% qui, même si elle est légère, traduit tout de même un certain ras-le-bol des joueurs, pourrait emmener l’éditeur droit dans le mur. La recette open-world générique arrive peut-être à sa date de péremption.