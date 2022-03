Skull and Bones – Ubisoft cherche des bêta-testeurs

Lors de l’E3 2017, Ubisoft nous dévoilait Skull and Bones, son futur jeu d’aventure prenant comme toile de fond la piraterie. Le jeu dont le développement a été confié au studio Ubisoft Singapour était à l’origine prévu pour l’automne 2018. Mais les reports successifs, la reprise à zéro d’un développement déjà avancé et les changements de direction au sein du studio ont eu raison du projet.

Frederick Duguet nous confirmait Il y a quelques semaines que le jeu sortirait bel et bien durant cette année fiscale et qu’il serait principalement orienté vers le multijoueur. Cette fois, le directeur financier du studio est venu nous présenter (en plus du nouveau visuel du logo du jeu) le programme Insider. Un programme dont le but sera de permettre à une poignée de joueurs de tester une bêta du jeu. Ils auront pour tâche de remonter tous les problèmes et les bugs variés aux développeurs pour que ces derniers puissent les corriger et ainsi améliorer la version finale. Pourquoi s’embêter à payer quand on peut avoir des volontaires bénévoles ?

« Les candidats idéaux sont des fans de Skull & Bones passionnés par le développement de jeux et ayant beaucoup de temps à accorder au test et au signalement de problèmes, bugs ou, plus simplement de commentaires d’ordre général. »

Les joueurs intéressés par le programme devront postuler sur le site officiel d’Ubisoft, et en cas de sélection devront, comme on pouvait évidemment s’en douter, respecter un accord assez strict de confidentialité. Le projet Skull and Bones est donc non seulement plus que jamais d’actualité mais il est assez avancé au point qu’Ubisoft ait une bêta jouable à proposer aux joueurs. Rappelons que l’année fiscale se terminera en mars 2023, de quoi espérer de plus en plus de news de la part du studio dans les prochains mois.