Ubisoft bientôt racheté ? Son catalogue sur le GamePass ? Et qu’est-ce que le Project Q ?

Ubisoft semble faire l’actualité un peu partout ces dernières heures, alors qu’il ne se passe rien de spécial chez ce studio de développeurs français. Pour une fois, ce ne sont pas des accusations ayant trait aux mœurs managériales de l’entreprise qui font l’objet de cette attention, mais d’abord des rumeurs de rachat.

C’est comme souvent Bloomberg qui rapporte ces bruits de couloirs : plusieurs entreprises regarderaient de près la société des frères Guillemots avec l’idée de faire main basse dessus. Parmi ces sociétés, le sulfureux BlackRock, fonds d’investissements notamment connu en France pour avoir été désigné comme « l’inspirateur » de la réforme des retraites proposée en 2019. Rien à voir avec le gaming, donc, car l’acquisition serait purement d’intérêt financier. Cela dit, aucune négociation n’aurait encore démarré.

Ce n’est pas la première fois qu’on évoque un rachat d’Ubisoft par un ogre. Des rumeurs avaient par exemple évoqué un intérêt certain de Microsoft pour l’entreprise. Rien en ce sens n’a été confirmé, mais un rapprochement entre les deux sociétés semble bien avoir lieu, puisqu’après l’annonce de la possibilité de s’abonner à Ubisoft + via Xbox (voir notre papier), on apprend que de nouveaux titres Ubi vont venir enrichir le catalogue de jeux par abonnement de Microsoft.

Après les jeux Rainbow Six, déjà sur le service, c’est Assassin’s Creed Origins qui rejoindra le catalogue, puis For Honor. « Je suis très heureuse de vous annoncer que nous travaillons avec Ubisoft pour ajouter encore plus d’incroyables jeux au catalogue du Game Pass », a déclaré Megan Spurr, en charge de la communauté Game Pass pour Xbox. De quoi faire revenir les rumeurs d’un Ubisoft + qui serait intégré au Game Pass…

Enfin, la dernière rumeur autour des studios français a été confirmée par Ubisoft lui-même. Les équipes de Bordeaux sont donc actuellement à l’œuvre sur un nouveau jeu multi, qui, conformément à la tradition des annonces Ubi, a d’abord fuité chez un « leaker ». Le jeu en question s’appelle pour le moment Project Q, et proposera du PvP en arène via différents modes de jeu. Ubisoft a confirmé le projet tout en précisant bien qu’il ne s’agissait pas d’un Battle Royale. Le genre ne serait représenté dans Project Q que via un mode de jeu parmi d’autres. On imagine une sorte de jeu PvP en somme, qui reprendrait les modes de jeu les plus populaires de ces dernières années, du Battle Royale à la course folle de Fall Guy en passant par le Loup-Garou de Among Us… Ah… ? On me glisse à l’oreille que Fortnite ferait déjà tout ça ?

Ci-dessous les premières images du jeu telles qu’elles ont été partagées par le site exputer. Il s’agit de la capture d’une version pré-alpha, qui ne permet évidemment pas de juger de ce que sera le jeu d’ici sa sortie.