Non, Ubisoft+ n’est pas inclu dans le Xbox Game Pass

C’est un Tweet et une annonce d’Ubisoft qui a semé le trouble : Ubisoft+ est sur le point d’arriver sur Xbox ! Ubisoft+, c’est le service de jeu à volonté maison d’Ubi qui propose, aujourd’hui uniquement sur PC, de pouvoir jouer à tous les jeux de la société française, et ce dès leur sortie, contre un ticket mensuel de 15€. C’est un peu le modèle EA Play (appelé aussi Origin sur PC), qui propose la même chose avec les jeux Electronic Arts. L’abonnement EA Play est d’ailleurs inclus dans le Game Pass, ce qui a pu participer à la mauvaise interprétation de l’annonce d’Ubisoft.

Ça, et la communication de Microsoft qui s’avère donc réussie, mais qui se retourne un peu contre son créateur. En effet, depuis un moment, l’Américain essaie de faire s’effacer la marque Xbox derrière le Game Pass. On le sait et on le répète depuis plus d’un an, la branche gaming de Microsoft ne vise plus tant à vendre des machines que des abonnements. Preuve en est encore avec la modification récente du nom de « Xbox Game Pass for PC » en « PC Game Pass ».

Ainsi, quand Ubisoft annonce qu’Ubisoft+ arrive sur Xbox, nombreux sont les joueurs qui ont compris que le service serait inclus dans le Game Pass

Ce n’est donc pas le cas, en tous cas pas aujourd’hui. Il faudra toujours payer son abonnement à Ubisoft pour accéder aux jeux, l’information ici étant que le service sera disponible sur Xbox One et Xbox Series en plus de sa disponibilité actuelle sur PC et Stadia. Reste à voir le tarif qui sera pratiqué, on n’est pas à l’abri d’un tarif préférentiel négocié avec Microsoft !

En attendant, et pour célébrer cette union, Ubisoft et Microsoft ajoutent Rainbow Six Extraction au catalogue du Game Pass ; le jeu (et celui-là « seulement » !) sera ainsi disponible pour les abonnés dès sa sortie ! Et puis, pour nourrir quand même quelques espoirs, souvenons nous que EA Play était aussi payant en plus de l’abonnement Game Pass lors de son arrivée sur Xbox, avant d’intégrer totalement le service de Microsoft.