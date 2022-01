Xbox Game Pass et Games with Gold – De gros titres pour janvier 2022 !

Games With Gold

Billet nécessaire pour accéder au jeu en ligne sur Xbox, l’abonnement Gold donne aussi le droit de récupérer quatre jeux par mois. Le service est inclus dans l’abonnement Game Pass Ultimate, ce que les abonnés à ce dernier oublient souvent. Dommage, ils passent alors à côté de quelques grands jeux, comme ceux de ce mois-ci :

Neurovoider, d’abord, un shoot’em up dit « twin sticks shooter », soit un stick qui contrôle nôtre vaisseau, tandis que l’autre contrôle la direction des tirs ; mais les amateurs de shoot’em up se rueront probablement directement sur Radiant Silvergun, classique de l’arcade portée par Microsoft pour son Xbox Live Arcade à l’époque ou la Xbox 360 était LA machine des shmups ! Ces deux jeux sont d’ores et déjà téléchargeables.

Moins important dans l’histoire du jeu vidéo, c’est ensuite Aground que l’on pourra télécharger, un jeu de gestion en pixel art ; mais surtout, dernier jeu et gros morceau de la sélection décidemment très orientée shoot : Space Invaders Infinity Gene, l’une des nombreuses adaptation du classique d’entre les classiques, comprenant notamment des nouveaux niveaux qui se calent sur la musique. Deux titres auxquels il sera possible de jouer dès le 16 janvier.

Game Pass

Comme chaque mois, le catalogue du service de jeux à volonté s’enrichit de plusieurs titres, et nous réserve ce mois-ci quelques jolis moments de jeu vidéo, avec de la difficulté et du ragequit dans Spelunky 2, du puzzle game malin dans The Pedestrian, et un jeu qu’on espère à la hauteur de sa D.A. somptueuse, The Anacrusis, qui arrive day one sur le Game Pass. Voici le programme complet :

Gorogoa (Cloud, Console, et PC) – dès aujourd’hui

Olija (Cloud, Console, et PC) – dès aujourd’hui

The Pedestrian (Cloud, Console, et PC) – dès aujourd’hui

Embr (Cloud, Console, et PC) – le 6 janvier

Mass Effect Legendary Edition (Console et PC) – le 6 janvier

Outer Wilds (Cloud, Console, et PC) – le 6 janvier

Spelunky 2 (Console et PC) – le 13 janvier

The Anacrusis (Game Preview)(Console et PC) – le 13 janvier

Comme d’habitude, les jeux qui rejoindront le catalogue du Game Pass sont annoncés par vagues. Revenez donc régulièrement sur cette page pour découvrir vos prochains jeux !