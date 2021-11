Games With Gold et Game Pass – L’actu Xbox de décembre

Games With Gold

Si le service n’est plus aussi populaire qu’il a pu l’être à son lancement, il reste nécessaire pour jouer en ligne, et surtout, il est intégré au Game Pass Ultimate. On garde donc un œil curieux sur les jeux téléchargeables chaque mois par les abonnés Xbox Live Gold. Comme d’habitude, la sélection arrive en deux vagues, et la première sera constituée de Orcs Must Die! et de The Escapist 2, deux titres habitués des programmes de gratuité sur les différents supports. Le premier est un tower defense plutôt rigolo, sorti il y a une petite dizaine d’années et qui a eu droit à plusieurs suites. Le second est un jeu de gestion qui propose de suivre le quotidien de détenus qui mettent en place un plan d’évasion… Ces deux titres seront disponibles au téléchargement sur Xbox One et Series X|S durant tout le mois de décembre.

La seconde vague de jeux « offerts » proposera Tropico 5, là encore un habitué des listes de jeux gratuits. Après avoir mis fin au règne d’un dictateur dans Far Cry 6, il vous prendra peut-être l’envie d’en incarner un ? Tropico vous offre cette jouissive possibilité avec un jeu de gestion devenu un classique. Dernier jeu du programme, Insanely Twisted Sahdow Planet est probablement aussi le plus intéressant. D’abord parce que c’est probablement le moins connu du lot, ce sera donc une jolie découverte pour beaucoup, mais aussi parce que c’est un sympathique metroidvania, à la direction artistique léchée qui pourra rappeler le fantastique Knytt Underground ou encore les productions Playdead. Ces deux titres vous attendront dès le 16 décembre.

Quoi de neuf dans le Game Pass ?

Comme d’habitude, de nouveaux titres intègreront le Xbox Game Pass tout au long du mois. Aux côtés du blockbuster du mois, Halo Infinite, qui sort ici en version « complète » incluant la campagne solo, voici les premiers titres annoncés :

ANVIL – 2 décembre (consoles)

Lawn Mowing Simulator – 2 décembre (consoles)

Warhammer 40K : Battlesector – 2 décembre (consoles)

Halo Infinite – 8 décembre (consoles, PC et Cloud)

Among Us – 14 décembre (consoles)

The Gunk – 16 décembre (consoles)

Une liste qui sera mise à jour au gré des annonces qui seront saupoudrées tout au long du mois. N’hésitez donc pas à repasser régulièrement sur cette page.