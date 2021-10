Game Pass – La très grosse sortie de novembre (et les autres jeux !)

Devenu presque un slogan pour le service de Microsoft, le « Day One on Game Pass » va nous livrer une très très grosse sortie ce mois de novembre, puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une des deux ou trois licences les plus emblématiques chez Xbox (l’une des seules, ajouteront certains…!). Forza Horizon 5, dernier titre en date de cette série très réussie de jeux de courses en monde ouvert arrive ainsi sur le service de jeux à la demande en même temps qu’en boutique. Il est même d’ores et déjà possible de le pré-installer pour y jouer dès les premières secondes de mise à disposition. S’il va attirer toute la lumière sur lui ces jours prochains, d’autres jeux seront aussi proposés aux abonnés. Voici la liste des premiers titres connus pour novembre :

Project Wingman – Déjà disponible (consoles uniquement)

– Déjà disponible (consoles uniquement) Unpacking – 2 novembre (consoles uniquement)

– 2 novembre (consoles uniquement) Forza Horizon 5 – 9 novembre (consoles, PC et cloud)

– 9 novembre (consoles, PC et cloud) Football Manager 2022 Xbox Edition – 9 novembre (consoles et PC)

– 9 novembre (consoles et PC) GTA: San Andreas – The Definitive Edition – 11 novembre (consoles uniquement)

– 11 novembre (consoles uniquement) Undungeon – 18 novembre (console uniquement)

– 18 novembre (console uniquement) Evil Genius 2: World Domination – 30 novembre (consoles et PC)

Les jeux sont annoncés et sortent par vagues sur le Game Pass. Cette liste, bien que déjà assez satisfaisante, n’est donc pas exhaustive, et d’autres jeux devraient venir la compléter durant le mois. Nous tiendrons évidemment cet article à jour dès que de nouvelles annonces nous parviendront.

Games With Gold

Même si le Game Pass a fait perdre pas mal de valeur aux Games With Gold, le rendez-vous est toujours honoré mensuellement par Microsoft. Il est cependant encore un peu tôt pour connaître les titres que nous pourront télécharger au mois de novembre. Ils figureront dans cet articles dès que Microsoft nous les aura communiqués !