Assassin’s Creed Valhalla – Une nouvelle mise à jour « de taille »

Depuis un mois, les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla ont pu plonger dans une saga viking légendaire et suivre les aventures d’Eivor sous les traits d’Odin, le célèbre dieu nordique de la guerre et de la sagesse. Une extension ambitieuse qui nécessite quelques corrections de bugs avec l’arrivée de la mise à jour 1.5.1. Considérée comme l’extension la plus massive de la saga Assassin’s Creed, L’Aube du Ragnarök a apporté son lot de contenu avec un tout royaume inédit, de nouveaux personnages et quêtes ainsi que des combats exigeants et des mécaniques intéressantes permettant de prolonger la durée de vie du jeu.

Ubisoft a annoncé la nouvelle mise à jour 1.5.1, plutôt conséquente puisqu’il vous faudra environ 9 Go sur Xbox Series X|S ou Xbox One et jusqu’à 12 Go sur PC pour l’installer. Au menu : du nouveau contenu, des corrections de bugs et d’améliorations au jeu principal ainsi qu’à la dernière extension.

Tout d’abord, cette mise à jour inclut le pack 2 de Défi de maîtrise, baptisé « Le dénouement » qui permettra aux joueurs de se mettre à l’épreuve en matière de combat qu’elle que soit votre approche de combat en proposant de nouvelles quêtes ainsi qu’un nouveau boss. Plusieurs récompenses seront à la clé : un ensemble d’armure, de nouvelles armes ainsi que d’autres éléments cosmétiques.

Dès le 21 avril et jusqu’au 12 mai, la Fête d’Ostara ouvrira ses portes avec de nombreuses activités disponibles et qui permettront d’obtenir des récompenses uniques à cet événement dont de nouvelles armes par exemple. Ubisoft a également profité de l’annonce de cette nouvelle mise à jour pour dévoiler la « road map » de la fin du mois d’avril ainsi que le mois de mai qui s’annonce plutôt chargé. On note notamment une nouvelle construction : l’armurerie, qui sera disponible à Ravensthorpe et offrira aux joueurs la possibilité de personnaliser leurs équipements. Puis, viendra la mise à jour 1.5.2 qui apportera son lot de correctif ainsi de nouvelles récompenses dans les raids fluviaux.

La publication de cette road map est la bienvenue pour rassurer les joueurs sur le suivi du titre malgré le fait qu’un nouvel opus serait dans les tuyaux et qu’Ubisoft ait arrêté récemment de mettre fin au développement de Ghost Recon Breakpoint. Il semblerait donc qu’Assassin’s Creed Valhalla ait encore de beaux jours devant lui. La mise à jour 1.5.1 est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et PS5 ainsi que Xbox One et Xbox Series X|S.