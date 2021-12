Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök – Jouez un dieu vivant !

Il y avait pas mal de rumeurs ces dernières semaines sur la prochaine extension d’Assassin’s Creed Valhalla. Il ne fallait pas être un fin limier pour spéculer sur le fait que celle-ci allait mettre en scène le Ragnarök de la mythologie nordique. Et, coup de théâtre, l’information est tombée, il s’agira bien de ce cadre. L’extension a été développée par Ubisoft Sofia (Bulgarie), la branche derrière Assassin’s Creed Rogue et l’extension « The Curse of the Pharaohs », pas les pans de la saga les plus appréciés.

Dans Dawn of Ragnarök, on va pouvoir contrôler Odin, le dieu de la guerre et de la sagesse. Concrètement, Eivor, le héros du jeu principal va boire une potion qui aura pour effet de le transporter dans les souvenirs d’Odin partant à la rescousse de son fils Baldr. Il y aura un tout nouveau royaume, avec beaucoup de personnages inédits, de quoi redonner un peu de durée de vie au jeu. On parle quand même de 35h rajoutées, plus que certains AAA. Est-ce un gage de qualité ?

Et pour les amateurs de la mythologie nordique, c’est clairement l’extension à essayer. Comme on peut le voir dans le trailer qui suit, on est au cœur de l’invasion des nains, des peuples du feu et de la glace. Pourquoi pas imaginer que les développeurs aient réellement poussé la mythologie jusqu’au bout, en mettant en scène toutes les histoires liées au Ragnarök. Qui dit aube dit aussi crépuscule, à voir comment l’extension finit et si une suite est possible, mais là, on digresse un peu.

Au niveau du gameplay, étant donné que l’on ne contrôle plus Eivor, mais bien Odin, nos pouvoirs ne seront qu’étoffés, avec des pouvoirs magiques. On va aussi pouvoir se métamorphoser en corbeau, infuser nos épées de glace, utiliser son arc pour se téléporter, et ressusciter des ennemis morts au combat pour qu’ils se battent à nos côtés. Il faut croire que jouer un dieu vivant a quelques avantages.

L’extension Dawn of Ragnarök a été annoncée en même temps que le crossover entre Assassin’s Creed Valhalla et Odyssey, déjà disponible dans la mise à jour 1.14.1 ! Pour la première fois de l’histoire de la série, dans la prochaine mise à jour de Valhalla, on va pouvoir découvrir une suite de quêtes qui mettent en scène les deux protagonistes. Un choix particulier, un crossover entre deux jeux qui ont des univers totalement opposés, ça peut laisser perplexe. On reste tout de même curieux de voir comment tout cela va s’imbriquer.

Pour revenir à la nouvelle extension d’Assassin’s Creed Valhalla, elle ne sort qu’en mars 2022, donc vous avez encore du temps pour finir le jeu si ce n’est pas déjà fait !