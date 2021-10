Assassin’s Creed Valhalla – Ubisoft n’a pas fini avec sa poule aux œufs d’or

Alors qu’Assassin’s Creed Valhalla s’apprête à souffler sa première bougie, le nouvel opus de série à succès d’Ubisoft bat un record et prouve qu’elle a encore de beaux jours devant elle. En effet, Assassin’s Creed Valhalla est le deuxième plus gros jeu de l’histoire d’Ubisoft en termes de profits générés en moins de douze mois. Ubisoft a su profiter de la période charnière entre les générations de consoles pour sortir son nouvel opus et cela a marché. Ainsi, la compagnie précise que Assassin’s Creed Valhalla a dépassé son aîné Assassin’s Creed Odyssey notamment grâce à un revenu moyen journalier par joueur supérieur et un certain succès avec l’extension payante « Le Siège de Paris ».

Mais, Ubisoft ne compte pas s’arrêter là en dévoilant ses futurs plans. L’éditeur prépare une deuxième année d’extensions pour le jeu et notamment du « nouveau contenu génial » qu’on devrait voir apparaitre d’ici Mars 2022. D’ailleurs, des données concernant la prochaine extension ont été dataminées et ces résultats suggéreraient que la troisième extension du jeu s’appellerait « Dawn of Ragnarök » dans laquelle Eivor se retrouverait dans le Royaume de Svartalfheim, le royaume des nains envahi par le géant Surtur. Cela coïnciderait avec le teasing qu’Ubisoft avait pu faire en juin dernier avec une vidéo où on pouvait voir la porte conduisant à Muspelheim, le monde infernal de la mythologie nordique avec le démoniaque Surtur.

Si Ubisoft a prévu du contenu pour Assassin’s Creed Valhalla, l’entreprise a d’autres plans pour la saga des assassins et c’est pendant sa conférence des résultats trimestriels que l’on a plus avoir davantage de détails sur son gros projet : Assassin’s Creed Infinity. Ce projet officiel est annoncé comme un « Metaverse » Assassin’s Creed qui fonctionnera comme une plateforme de jeu évolutive en ligne réunissant plusieurs époques et de nombreux héros différents. Il rassemble plusieurs studios d’Ubisoft dont Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec. Le projet semble gargantuesque, le grand patron Yves Guillemot d’Ubisoft précise :

» Ce sera un jeu très innovant tout en intégrant ce que les joueurs ont déjà dans les jeux Assassins’Creed, tous les éléments qu’ils aiment, dès le début. «

Assassin’s Creed Infinity est présenté comme un jeu service qui serait donc entretenu sur le long terme. Lorsque l’on pense à un jeu service, la notion de gratuité nous effleure l’esprit. Yves Guillemot a souhaité apporter quelques précisions concernant le mode économique de son énorme projet : « ce ne sera pas un free-to-play » sûrement à cause du contenu conséquent qui devrait s’appuyer sur une véritable écriture.

Le directeur financier d’Ubisoft Frédérick Duguet précise que le jeu n’en est encore qu’à un stade précoce de conception. Nous avons encore quelques années devant nous avant de pouvoir découvrir Assassin’s Creed Infinity dans sa globalité.