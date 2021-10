Assassin’s Creed Valhalla – Le retour du Discovery Tour

Ubisoft propose dès à présent le mode Discovery Tour pour leur dernier jeu de la saga à succès, Assassin’s Creed Valhalla. Intitulé Discovery Tour: Viking Age, il saura satisfaire les curieux et les mordus d’histoire. Jamais deux sans trois. L’éditeur avait proposé ce mode pour Assassin’s Creed: Origins avec l’Égypte et pour la Grèce Antique de Assassin’s Creed: Odyssey. Il permet d’aborder l’univers d’Assassin’s Creed de manière éducative en apprenant davantage sur la région, sur le peuple, mais également sur les personnages clés du jeu en question.

Vous l’aurez compris, Le Discovery Tour est un mode axé sur la pédagogie qui permet de se servir d’un jeu vidéo pour acquérir de nouvelles connaissances. Le mode est dépourvu de toute violence et de contenu dit « conflictuel » (nudité, etc.) et donc adapté à toutes les audiences. Dans Discovery Tour: Viking Age, le joueur pourra s’immerger dans l’univers viking et anglo-saxon du 9e siècle.

Le Discovery Tour: Viking Age aborde huit thématiques importantes de l’ère Viking comme la guerre, la politique, la religion et la magie, les mythes et légendes, la science, le droit et la justice, mais aussi le commerce, la culture et enfin la vie quotidienne. Ces thématiques sont traitées tout au long de la trame narrative renfermant huit quêtes où les joueurs vont pouvoir incarner quatre personnages sous forme de deux duos représentant chacun des grandes régions parcourues dans Assassin’s Creed Valhalla : la Norvège et l’Angleterre.

Pour cette troisième édition, Ubisoft a changé la formule. En effet, les joueurs ne sont plus seulement spectateurs mais acteurs de cette expérience. Cela permet aux joueurs de s’immerger davantage dans l’univers et de réellement profiter de cette expérience. Ils sont impliqués dans l’histoire. Prenons comme exemple le célèbre bateau viking : le drakkar. Ici, il ne s’agit pas seulement d’observer, mais bien de construire son propre drakkar. Ainsi, le joueur est acteur de son apprentissage.

Discovery Tour: Viking Age, comme ses prédécesseurs, a été développé avec la participation d’universitaires, d’historiens et d’archéologues pour proposer plus de 150 faits historiques et consolider l’aspect pédagogique du mode. Le mode est accessible gratuitement si vous possédez d’ores et déjà Assassin’s Creed Valhalla sur les mêmes plateformes que le jeu principal. Si vous souhaitez vous procurer le Discovery Tour séparément, la version PC est disponible sur Ubisoft Connect et sur l’Epic Games Store pour 19,99€. Quant aux autres supports, il est attendu pour l’année 2022 sur les consoles Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et 5, Google Stadia et Amazon Luna.