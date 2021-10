Ubisoft est la société de jeux vidéo la plus détestée au monde

En 35 ans d’existence, la société française Ubisoft est passée de petite entreprise familiale (fondée par les cinq frères Guillemot), au stade de plus gros éditeur mondial de jeux vidéo. Avec des licences comme Rayman, Assassin’s Creed, Watch Dogs et Far Cry, Ubi est parvenu à conquérir le monde. Mais le tableau est pour autant loin d’être reluisant. Un fait que l’entreprise RAVE a mis au grand jour grâce à une étude qui cloue Ubisoft au pilori des réseaux sociaux.

L’étude dont il est question a consisté à déterminer quelles sont les marques et entreprises les plus détestées au monde, dans des domaines aussi variés que les entreprises les plus lucratives, les marques de fast-food, les producteurs de technologies et les sociétés de jeux vidéo. Dans ce dernier domaine, celui qui nous intéresse, les données recueillies montrent qu’Ubisoft est l’éditeur de JV le plus détesté sur Twitter.

L’étude menée a été basée sur l’examen de plus d’un million de tweets liés à différentes marques. Une fois ces données compilées, RAVE a pu produire un pourcentage de tweets négatifs, et classer ainsi les marques par lieu et par catégorie pour désigner celles qui sont le plus haïes sur les réseaux sociaux.

Les données sont sans appel : Ubisoft se place loin devant Capcom (Street Fighter, Resident Evil) et Game Freak (Pokémon) sur le podium des marques les plus détestées. Mais pourquoi tant de haine ? Entre les scandales pour harcèlements sexuels, une politique de management toxiques et les pratiques systématiques du crunch, il faut dire que la firme rayonne de la pire des manières dans les journaux, même hors du domaine vidéoludique.

Ajoutons à cela la fâcheuse tendance de l’entreprise qui consiste à pressuriser ses licences jusqu’à les vider de leur substance, et des jeux qui sortent noyés sous les bugs et glitchs, et on obtient un cocktail de colère de la part des gamers qui ne demande qu’à être déversée sur les réseaux sociaux.

Si Ubisoft est l’entreprise montrée du doigt par cette étude, elle n’est pas la seule à fonctionner de la sorte, et on s’étonne de ne pas voir des noms comme Electronic Arts, Activision ou Quantic Dream dans ce classement. Précisons tout de même que cette étude n’est pas un appel à la haine, mais une mise en lumière d’une gronde qui existe sur les réseaux.

Un rappel nécessaire car s’il est légitime d’être en désaccord avec une politique d’entreprise et une ligne éditoriale discutable, à chaque acte de haine, virtuel ou non, ce sont les « petites mains » qui trinquent. Dans le monde du JV, rappelons-nous que le meilleur moyen de montrer son mécontentement envers une entreprise est simplement de ne pas acheter ses jeux.