Far Cry 6 – Entre combats de coqs et problèmes de mise à niveau

Far Cry 6 vient tout juste de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series qu’il est déjà au cœur de la tourmente. Le jeu prend place à Yara « a fictional Caribbean island » et offre la possibilité aux joueurs de participer à des combats de coqs avec un gameplay en combat 1 contre 1. Le joueur peut alors choisir quel coq va combattre. Cela n’a pas du tout plu à la PETA, association qui défend les droits des animaux. En effet, la directrice principale Alicia Aguayo (PETA Latino) accuse Ubisoft de glorifier les combats entre animaux et demande au studio de remplacer cette fonctionnalité par un mini-jeu qui ne « glorifie pas la cruauté animale ».

« Transformer un horrible sport sanglant comme les combats de coqs en un match de jeu vidéo de style Mortal Kombat est loin d’être une véritable innovation, car la société d’aujourd’hui est fermement opposée à forcer les animaux à se battre jusqu’à la mort. Les coqs utilisés dans les combats de coqs sont équipés d’éperons tranchants qui déchirent la chair et les os, provoquant des blessures conduisant à l’agonie et à la mort de l’animal. PETA Latino exhorte Ubisoft de remplacer ce mini-jeu répréhensible par un autre qui ne glorifie pas la cruauté. » – Alicia Aguayo, directrice principale de PETA Latino (traduit par la rédaction).

Ce n’est pas la première fois que la PETA se met en rogne contre des jeux vidéo : l’association a édité un guide végan pour jouer à « Animal Crossing: New Horizons » qui vous aidera à profiter de votre île tout en respectant les animaux et ainsi faire passer un message important : « les animaux sont des individus avec lesquels nous partageons le monde, et non des objets que nous pouvons exploiter ». Son objectif est vraiment de sensibiliser à cette cause noble et non pas de tirer à tout-va sur les jeux.

Les problèmes s’enchaînent visiblement puisque Far Cry 6 semble connaître des difficultés sur les consoles PlayStation. Certains joueurs se plaignent de ne pas réussir à mettre à niveau la version PS4 vers la version PS5 alors qu’Ubisoft offre cette dernière. En cause, la présence d’une version russe au sein de la boîte achetée notamment en Grande-Bretagne qui bloque donc la mise à niveau pour des histoires de zonages territoriaux. Certains joueurs sont allés jusqu’à créer un compte PlayStation russe pour résoudre le problème, mais cela entraîne la perte de la progression ainsi que des DLC. Dans un communiqué adressé à nos confrères d’EuroGamer, Ubisoft annonce avoir pris connaissance du problème et enquête sur cette affaire :

« L’équipe est au courant des rapports selon lesquels certains joueurs ne sont pas en mesure de mettre à niveau leur version PlayStation 4 de Far Cry 6 vers la version PlayStation 5. Nous enquêtons sur le problème et fournirons une mise à jour dès que possible. »

Selon nos confrères d’outre-Manche, ce n’est pas la première fois que cela arrive. En effet, en décembre dernier, le studio avait reçu un bon nombre de plaintes concernant les lancements britanniques des jeux Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion.

Tout cela n’est vraiment pas de bonnes nouvelles pour Ubisoft qui souffre d’ores et déjà d’une réputation plus que médiocre. En effet, RAVE Reviews a mené une enquête spécifique sur le réseau social Twitter pour découvrir quels étaient les studios les plus détestés du monde.

Les résultats de cette enquête montrent que Ubisoft est – de très loin – la compagnie de jeux vidéo la plus détestée au monde en arrivant en tête dans 23 pays. On peut se demander ce que le studio va mettre en place pour redorer son blason.