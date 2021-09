Far Cry 6 – Qui sont les acteurs du FPS d’Ubisoft ? (et ses guests surprises)

La saga Far Cry est l’un des poids lourds de l’industrie du jeu vidéo. Avec déjà cinq épisodes majeurs parus, pas moins de six autres opus spin-offs (Blood Dragon, Primal, New Dawn, entre autres), et plus de 52 millions d’exemplaires vendus, la série n’a plus vraiment grand-chose à prouver, tout du moins du point de vue du public. Du côté de la critique, la case cochée au niveau relationnel est plutôt « c’est compliqué » à l’approche de Far Cry 6.

Aujourd’hui encore, le premier épisode reste culte, grâce à son ambiance sauvage et au moteur graphique époustouflant pour l’époque (2004, autant dire un autre siècle au niveau jeu vidéo), ainsi que son gameplay émergeant et sa rejouabilité énorme. L’excitation était retombée suite à deux spin-offs assez tristes (Instinct et Instinct Evolution), et un épisode 2 en demi-teinte, ne faisant que tricoter sur le modèle de son aîné.

Le renouveau vint en 2012, avec un Far Cry 3 qui ne révolutionna pas grand-chose en termes de gameplay, mais qui marqua d’une pierre blanche la dimension narrative de la saga. Prenant une dimension quasi cinématographique, le titre brilla en grande partie grâce à son bad guy devenu quasi légendaire : Vaas Monténégro. Un psychopathe de la pire espèce que l’on prendra un plaisir infini à détester.

Trouvant là un nouveau filon, Ubisoft capitalisera sur des méchants toujours plus méchants pour ses épisodes suivants. Vaas Montenegro de Far Cry 3, Pagan Min de Far Cry 4 et Joseph « The Father » Seed de Far Cry 5 sont autant de psychopathes qui ont marqué les joueurs. Une belle galerie de vilains avec quelques rayures au casque, à laquelle devra succéder le dictateur Anton Castillo, chef tyrannique de l’île fictive de Yara, en tant qu’antagoniste principal dans Far Cry 6.

La communication autour de ce dernier opus en date annonce un titre plus cinématographique que jamais. Afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend, nous vous proposons d’aborder le titre par son casting de haute volée.

Anton Castillo : antagoniste principal, interprété par Giancarlo Esposito . Acteur américano-danois, il a campé le personnage de Gustavo « Gus » Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. Il a également joué dans The King of New York et Usual Suspects. Esposito est aussi célèbre pour être un proche de Spike Lee, pour lequel il a joué dans School Daze, Do the Right Thing, Mo’ Better Blues et Malcolm X. L’acteur a joué dans plus de 70 films et une trentaine de séries.

: . Acteur américano-danois, il a campé le personnage de Gustavo « Gus » Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. Il a également joué dans The King of New York et Usual Suspects. Esposito est aussi célèbre pour être un proche de Spike Lee, pour lequel il a joué dans School Daze, Do the Right Thing, Mo’ Better Blues et Malcolm X. L’acteur a joué dans plus de 70 films et une trentaine de séries. Dani Rojas : héros ou héroïne (au choix) de FC6 . Dans le cas du héros, le doublage est assuré par Sean Rey, un acteur qui n’a pas la plus belle des filmographies (pour le moment, en tout cas). Après avoir joué Daniel dans Norte de Fabrizio Aguilar, et Charlie dans le narnardesque REV de Ant Horasanli, il s’agit de son premier job dans le doublage. Son pendant féminin est interprété par la Canadienne Nisa Gunduz, connue pour de petits rôles dans Designated Survivor et Bordello.

(au choix) de . Dans le cas du héros, le doublage est assuré par Sean Rey, un acteur qui n’a pas la plus belle des filmographies (pour le moment, en tout cas). Après avoir joué Daniel dans Norte de Fabrizio Aguilar, et Charlie dans le narnardesque REV de Ant Horasanli, il s’agit de son premier job dans le doublage. Son pendant féminin est interprété par la Canadienne Nisa Gunduz, connue pour de petits rôles dans Designated Survivor et Bordello. Diego Castillo : le fils du dictateur Anton Castillo est interprété par le jeune acteur prometteur Anthony Gonzalez, qui a déjà donné de la voix en interprétant Miguel Rivera dans le Coco des studios Pixar.

Au-delà de ce trio (quatuor en fait), Ubisoft a dévoilé que des guests de choix allaient apparaître et/ou faire leur retour dans ce nouvel épisode. Dans le cadre du season pass du jeu, Ubi a ajouté de nouveaux épisodes à l’histoire, permettant ainsi d’incarner les trois antagonistes cultes de la série Far Cry !

De retour de FC3, Vaas Monténégro sera de nouveau interprété par Michael Mando. Interprète de Nacho Varga dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, et de Felipe dans la série Flashpoint, on peut compter sur lui pour produire une prestation marquante.

sera de nouveau interprété par Michael Mando. Interprète de Nacho Varga dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, et de Felipe dans la série Flashpoint, on peut compter sur lui pour produire une prestation marquante. Dans Far Cry 4, le sadique Pagan Min était campé par un Troy Baker en grande forme (et par l’excellent Guillaume Orsat en VF, le doubleur de Vin Diesel et Josh Brolin). L’acteur est un habitué du doublage de JV, puisqu’il incarne le Joker dans Batman: Arkham Origins, Snow Villiers dans Lightning Returns: Final Fantasy XIII ou encore Booker DeWitt dans Bioshock Infinite.

était campé par un Troy Baker en grande forme (et par l’excellent Guillaume Orsat en VF, le doubleur de Vin Diesel et Josh Brolin). L’acteur est un habitué du doublage de JV, puisqu’il incarne le Joker dans Batman: Arkham Origins, Snow Villiers dans Lightning Returns: Final Fantasy XIII ou encore Booker DeWitt dans Bioshock Infinite. Enfin de retour de Far Cry 5, Joseph « The Father » Seed, avec Greg Bryk au doublage en VO et Cyrille Monge (Joel dans The Last of Us part II) en VF. Bryk est connu pour ses rôles de William Orser dans A History of Violence, ou de Chip dans Ad Astra. Il a aussi incarné le Colonel Amos dans XIII : La Série. Un acteur solide qui devrait fournir une prestation impeccable.

Et enfin, last but not least, le célèbre Danny « Machete » Trejo sera également de la partie pour une mission bonus intitulée Danny & Dani Vs Everybody. Et si vous pensiez que c’était terminé… Début 2022 déboulera un crossover avec Rambo, ainsi qu’une mission intitulée The Vanishing, inspiré par la série Stranger Things. Plus cinématographique que jamais, on vous dit.

La sortie de far Cry 6 est toujours prévue pour le 7 octobre 2021 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia.