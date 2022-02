Assassin’s Creed Valhalla – Un DLC mythologique et un nouvel opus

Ubisoft vient tout juste de publier un long trailer de présentation du gameplay de la prochaine extension intitulée Dawn of Ragnarök de sa dernière poule aux œufs d’or, Assassin’s Creed Valhalla qui prend sa source dans la mythologie nordique. Cette extension étant prévue pour le mois de mars, Ubisoft aurait apparemment encore quelques idées derrière la tête car ce dernier aurait fait le choix de transformer un potentiel DLC d’Assassin’s Creed Valhalla en un nouvel opus.

Une annonce qui peut étonner pour deux raisons. La première étant le choix de ne pas faire une énième extension à un jeu déjà existant, mais bien de pousser la conception plus loin en transformant ce contenu en un nouveau jeu. La deuxième raison est qu’Ubisoft travaille actuellement sur Assassin’s Creed Infinity, ce « metaverse » de la licence qui fonctionnera comme une plateforme évolutive en ligne réunissant plusieurs époques et de nombreux héros différents. Un projet plutôt conséquent donc et qui ne devrait pas voir le jour l’horizon 2024. Mais alors, comment occuper les joueurs et les garder dans son portefeuille pendant ce temps d’attente tout en leur proposant quelque chose de nouveau ?

C’est donc à partir de cette réflexion qu’Ubisoft, d’après les informations de Bloomberg qui sont à prendre avec précautions, serait en train de plancher sur un nouvel Assassin’s Creed, prévu entre la fin de l’année et 2023. Originellement prévu donc comme étant une extension d’Assassin’s Creed Valhalla, le projet s’est transformé pour devenir un jeu à part entière. Cette transformation peut nous laisser penser que le projet serait plus petit que ses grands frères et ne serait donc pas un grand RPG en monde ouvert.

Nous sommes donc en droit de nous demander ce que ce nouveau titre va pouvoir narrer comme histoire ? Dans un récent entretien accordé à Eurogamer, le producteur d’Assassin’s Creed Valhalla José Araiza a confirmé que les joueurs pourront voir Basim davantage dans le futur sans pour autant pouvoir donner trop de détails. Le titre nous permettrait donc d’incarner Basim Ibn Ishaq que le joueur a déjà pu rencontrer au cours de son aventure dans Assassin’s Creed Valhalla et nous emmènerait sûrement vers de nouveaux horizons. Ce mystérieux projet se déroulerait avant les événements de Valhalla et pourrait revenir vers des mécaniques propres à la licence en mettant davantage l’accent sur la furtivité, une notion que les derniers opus ont vraisemblablement dû oublier. On notera la ressemblance avec Ezio, peut-être un lien de parenté ?

Nous vous rappelons seulement que ces informations sont à prendre avec beaucoup de pincettes et qu’Ubisoft ne s’est pas encore exprimé officiellement sur le sujet. L’idée qu’Assassin’s Creed puisse retourner aux sources nous met en joie, surtout à l’heure où les éditeurs ne souhaitent que faire du profit au détriment de l’âme même d’une licence.