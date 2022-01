Assassin’s Creed: The Ezio Collection – L’Italie bientôt sur Switch

Ces dernières années, sans vouloir remettre de l’huile sur le feu, ce qui sort de chez Ubisoft, ce n’est pas franchement ouf… Open-worlds répétitifs blindés de symboles jusqu’au dégoût, suites presque copiées/collées sur les épisodes précédents et, pourquoi pas, sur la concurrence… Et ça, c’est sans parler de sa culture d’entreprise, de sa manière de gérer les crises, de corriger ces problèmes ou même son envie de se lancer dans le NFT alors que les artistes s’enfuient de leurs locaux… Il reste qu’ils ont un bon patrimoine et qu’ils ne rechignent pas à le recycler… Tiens, salut Assassin’s Creed: The Ezio Collection !

Vous savez déjà pourquoi vous êtes là. Le titre ne laisse aucun doute sur la suite du contenu : le deuxième volet de la série mettant en scène des assassins virevoltant à diverses latitudes et longitudes devrait prochainement planter sa dague furtive dans la ludothèque de la Nintendo Switch. Au programme, comme pour toutes les autres compilations de la série, cette compilation comprendra naturellement les épisodes consacrés à Ezio (le jeu de base et Brotherhood) et Revelations, mais également deux courts-métrages (Lineage et Embers).

Enfin, nous parlions de planter une dague furtive dans la ludothèque de la console, mais le coup sera surtout porté dans la mémoire de la console. En effet, si les amateurs de boîtes seront ravis d’apprendre qu’une édition physique du recueil sera de la partie, découvrir Rome, Florence et Venise à la Renaissance sur l’hybride nécessitera de libérer 35 Go d’espace dans le support de stockage… Un prix cher à payer, mais auquel il faudra se soumettre pour profiter de ces jeux avec tout ce que la nomade a à proposer (portabilité, écran tactile, vibrations HD, etc.).

Le message est passé. Pour découvrir ou redécouvrir les aventures d’Ezio et le combat qui opposait assassins et templiers en Italie durant la Renaissance sur Nintendo Switch, il ne vous reste qu’à attendre le 17 février, date de sortie de Assassin’s Creed: The Ezio Collection sur la console hybride.