Immortals Fenyx Rising – Un nouveau DLC disponible !

L’héroïne d’Immortals Fenyx Rising profite de sa nouvelle vie sur l’Olympe en tant que déesse. Seulement voilà, un nouveau désastre frappe le monde des mortels, et c’est à son tour de désigner un héros qui devra rétablir l’équilibre et réunir les Dieux perdus. C’est ainsi que nous incarnerons Ash, une mortelle, qui se chargera de convaincre Poséidon, Hadès et d’autres Dieux de regagner le Panthéon dans cette nouvelle extension du jeu d’Ubisoft.

Dans cette dernière aventure post-lancement, nous explorerons l’île de Pyrite et découvrirons de nouveaux Dieux, monstres et ennemis redoutables, le tout avec un gameplay vertical ! Aussi, grâce à un nouveau système de progression, nous aurons accès à de puissantes améliorations, à des bonus spécialisés, à des styles de combats uniques, ainsi qu’à deux nouvelles capacités :

Tremblement catastrophique : un puissant coup de pied qui permettra à Ash d’abattre tous les ennemis qui se trouveront devant elle.

Furie de la nature : un faisceau d’énergie qui endommagera tout ce qui croisera le chemin d’Ash, augmentant ses dégâts au fil du temps.

Le défis des contenus additionnels est toujours de taille. Il faut nous proposer de la nouveauté sur un jeu déjà existant et aboutit. Les nouveautés annoncées auront peut-être l’effet escompté ! Misons par exemple sur le “top down” et les combats façon “brawler” pour nous convaincre en partie, ainsi que le thème de la mythologie dont on ne lasse (presque) pas.

Plusieurs options s’offrent à nous pour jouer au DLC :

acheter le Season Pass qui comprend l’accès aux 3 DLC pour 39.99 euros.

acheter le DLC individuellement au prix public conseillé de 14.99 euros.

Il ne nous reste qu’à vous montrer le trailer de lancement de ce nouveau DLC pour Immortals Fenyx Rising, intitulé Les Dieux perdus, et d’ores et déjà disponible dans le monde entier.