Ghost Recon Breakpoint – Le multijoueur dépose les armes

Plutôt mal reçu à son lancement, Ghost Recon Breakpoint a tout de même eu droit pendant deux ans à du contenu additionnel avec pas moins de onze mises à jour telle que l’Opération Motherland et son nouveau mode inédit : Conquête. Mais, il est temps pour l’équipe de tourner la page. En effet, Ubisoft a décidé de mettre fin au développement du titre, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de prochaine mise à jour ni aucun nouvel ajout de contenu. Il s’agit donc du troisième projet pour lequel l’éditeur décide de mettre fin au développement après Watch Dogs Legion et dernièrement Hyper Scape.

Néanmoins que les fans se rassurent, contrairement au battle royal, les serveurs seront maintenus tout comme ceux de son grand frère Ghost Recon Wildlands mieux reçu à sa sortie.

» Nous continuerons à maintenir nos serveurs pour Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint et nous espérons vraiment que vous continuerez à apprécier le jeu et à vous amuser en solo ou en coopération avec vos amis. «

Pour autant, même les développeurs décident de mettre fin aux mises à jour, cela ne signifie pas que les Ghosts vont prendre définitivement leur retraite. En effet, l’échec de Hyper Scape aurait peut-être donner quelques leçons à Ubisoft qui travaille sur un battle royal : Ghost Recon Frontline. Il propose à 99 joueurs de former des équipes de trois pour s’affronter sur une carte. Il faudra néanmoins faire preuve de patience car la bêta avait été retardée à cause d’un accueil plutôt froid des joueurs.

On se souvient qu’Ubisoft avait lancé les NFT avec Ghost Recon, mais alors, quel avenir pour les NFT ? Il n’y en aura plus dédié à la licence puisque tous les articles en vente ont été vendus : des skins spéciaux pour les armes et des pièces d’équipement uniques. Pour autant, Ubisoft ne compte pas abandonnés les NFT à la suite de l’arrêt de Ghost Recon Breakpoint malgré l’arrivée mitigée du public. Ce dernier avait même d’ailleurs, jugé que les joueurs ne pouvaient pas comprendre ce que ce marché secondaire pouvait apporter.